Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti.

Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti. DEVA Partisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Ali Babacan ve babası Hilmi Babacan’ın fotoğrafı paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

“Genel Başkanımız Ali Babacan’ın kıymetli babası Hilmi Babacan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.”