Ali Çıtak: 'Kadın boksörlerimiz daha başarılı'

Eski milli boksör Ali Çıtak, son yıllarda kadın boksunun erkeklere göre daha başarılı olduğunu söyleyerek, "Türkiye, 2024 Olimpiyatları’nda da başarılı olacaktır” dedi. Boksör Muhammed Dursun ise mart ayında Almanya’da çıkacağı turnuvada altın kemeri Türkiye’ye getirmek istediğini belirtti.

Eski milli boksör ve Fenerbahçe Boks Kulübü eski Başantrenörü Ali Çıtak, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kulüp kariyeri boyunca bir çok sporcu ile çalıştığını aktaran Antrenör Ali Çıtak, “1980 yılından itibaren boksun içindeyim. Boksa Fenerbahçe Kulübü’nde başladım. 1980 ile 1992 yılları arasında milli takımda görev aldım. Birçok kez Türkiye şampiyonu oldum. 1984 ve 1987 yıllarında Balkan şampiyonu oldum. Şu anda çalışmalarımız Muhammed ile devam ediyor ama Fenerbahçe Kulübü’nde de birçok sporcu ile çalıştım. Daha sonra profesyonel boksta bir gelecek gördüm. İster istemez profesyonel boks sporcusu çalıştırmaya başladım. Sürekli Almanya’ya seyahat eden biriyim. Daha önce boksör Emre Çukur ile Avrupa kemer maçına çıktık ama ne yazık ki kazanan taraf olamadık. Şanssızlık yaşadık. Şimdi Muhammed ile tanıştım. Kendisi geleceği olan bir sporcu ve çalışma temposundan oldukça memnunum. Bu sene mart ayında bir kemer maçımız var. Biz de çalışıyoruz. Ben Muhammed’e elimden geldikçe destek veriyorum. İyi bir sporcu, azimli bir kişiliğe sahip. Ben bu yolda Muhammed’e yardımcı oluyorum” ifadelerini kullandı.

“2024 Olimpiyatlarında muhakkak başarının geleceğini”

Ülke olarak boksta iyi bir yer olduklarını fakat bunun yeterli olmadığını dile getiren Antrenör Çıtak, “Türk boksu bence şu anda iyi bir yerde. Özellikle de kadın boksunda oldukça iyi yerlerdeyiz. Olimpiyat şampiyonu ve ikincisi çıkarttık. Fakat ne yazık ki erkek boksu için aynı şeyleri söyleyemeyiz. En son 18 yıl sonra gelen bir dünya ikinciliğimiz oldu. Bu başarı da açıkçası Kerem Özmen sayesinde oldu. Genel bir yorum yapmam doğru olmaz ama kadın boksuna verilen önemi biraz daha artırırsak, 2024 Olimpiyatları’nda muhakkak başarının geleceğini, Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli’nin başarı elde edeceğini düşünüyorum. Öte yandan arkalarından gelen kaliteli sporcular da var. Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır yine umut vadeden sporcularımızdan” diye konuştu.

“Erkeklerde Dünya boksundaki yerimiz zaten belli”

Federasyonun iyi bir ekip çalışması yapması gerektiğini söyleyen Çıtak, “Genel anlamda boksa daha önem verilmesi gerekiyor. Kulüplerin bu konuda yatırım yapma açısından daha çok ön plana çıkması gerekiyor. Özellikle erkek boksuna daha fazla önem verilip iyileştirilmesi gerekiyor. Türkiye genelinde bir çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü ülke olarak bizim erkek boksunda, dünya boksunda yerimiz belli. Dünya şampiyonlarımız, Avrupa şampiyonlarımız, olimpiyat ikinciliğimiz var. Bunun daha iyi olabilmesi ve ülke boksunu geliştirmek adına daha iyi çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle federasyon başkanımızın iyi bir ekip çalışması yapıp bu konuda ne yapması gerekiyor ise onu yapmasını isterim” şeklinde konuştu.

“Büyük ihtimalle kemeri Türkiye’ye getiririz”

Mart ayında Almanya’da çıkacağı turnuva ve sporcusu Muhammed Dursun hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Çıtak, “Turnuva’da rakibimizin kim olacağı henüz belli değil ama biz ona göre çalışıyoruz, çalışma stilimiz var, çalışma programımız var. Biz elimizden en iyisi yaparak rakibimizin karşısına tam anlamıyla çıkmak istiyoruz. Rakibimizi bekliyoruz, inşallah kazanırız. Muhammet’e de güveniyorum. Kendisi çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Büyük ihtimalle kemeri Türkiye’ye getiririz diye düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

Muhammed Dursun: “Kemeri alıp Türkiye’ye getireceğim”

Antrenör Ali Çıtak ile çalışan ve mart ayında Almanya’da ringe çıkacak Muhammed Dursun ise, “Ali hocam kendini hem dünyada hem de Türkiye’de kanıtlamış bir insan. Kendisi ile çalıştığım için mutluyum. Ben 2009 yılından itibaren sporla ilgileniyorum. 2015 yılından itibaren profesyonel olarak dövüşüyorum. Uluslararası arenada birçok kez derce getirdim. Şimdi Almanya’da bir turnuva var ve biz Ali Çıtak hocamla birlikte çalışıyoruz. Mart ayında ringde olacağız. Şu an için hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Kendimi hazır hissediyorum. Bazen Türkiye’de çalışma imkanlarım kısıtlı olduğu için ufak tefek zorluklarla karşılaşıyorum ama her şey yolunda gidiyor. Şampiyon olacağım ve önce Türkiye’ye sonra da memleketim Tokat’a bu şampiyonluğu hediye edeceğim. Daha önce Bosna’da ve Ukrayna’daki tecrübelerime dayanarak söylüyorum; Türkiye’de bu alanda çok kaliteli sporcularımız var ve bunlardan bir tanesi de benim. Turnuvayı kazanacağız. Bundan eminim. Kemeri alıp Türkiye’ye gelip ben aldım, buradayım demek istiyorum. Hocam benimle olduğu süreci inşallah bu kemeri alacağız” dedi.