Ali Çıtak: 'Neden Muhammed Dursun da bir Muhammed Ali olmasın?'

Fenerbahçe Boks Kulübü ve Milli Takım eski antrenörü Ali Çıtak, Almanya’nın Münih kentinde şampiyonluk maçına çıkacak olan milli boksör Muhammed Dursun’a güveninin tam olduğunu söyleyerek, “Neden Muhammed Dursun da bir Muhammed Ali olmasın?” dedi.

Fenerbahçe Boks Kulübü ve Milli Takım eski antrenörü Ali Çıtak, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Kulüp kariyeri boyunca birçok sporcu ile çalıştığını aktaran Antrenör Çıtak, “1980 yılından itibaren boksun içindeyim. Boksa, Fenerbahçe Kulübü’nde başladım. 1980 ile 1992 yılları arasında milli takımda görev aldım. Birçok kez Türkiye şampiyonu oldum. 1984 ve 1987 yıllarında Balkan şampiyonu oldum. Şu anda çalışmalarımız Muhammed ile devam ediyor ama Fenerbahçe Kulübü’nde de birçok sporcu ile çalıştım. Daha sonra profesyonel boksta bir gelecek gördüm. İster istemez profesyonel boks sporcusu çalıştırmaya başladım. Sürekli Almanya’ya seyahat eden biriyim. Şimdi Muhammed ile tanıştım. Kendisi geleceği olan bir sporcu ve çalışma temposundan oldukça memnunum. 29 Nisan’da bir kemer maçımız var. Biz de çalışıyoruz. Ben Muhammed’e elimden geldikçe destek veriyorum. İyi bir sporcu, azimli bir kişiliğe sahip. Ben bu yolda Muhammed’e yardımcı oluyorum” ifadelerini kullandı.

“Neden Muhammed Dursun da bir Muhammed Ali olmasın?”

Spor müsabakalarının maddi destek olmadan çok zor olduğunu söyleyen Ali Çıtak, “Müsabakamız aslında mart ayında olacaktı. Deprem felaketi sebebiyle 29 Nisan’a ertelendi. Almanya’nın Münih kentinde maça çıkacağız. Bildiğim tüm bilgileri Muhammed Dursun’a aktarıyorum. İdrakı açık akıllı bir sporcu. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük ağır sıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam’dır. Bizler onun izinden giden sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu durum aslında biraz da Muhammed’e bağlı. Çalışır, azmederse bunun için şansı olabilir. Yapacağı maçlara, desteklere bağlı. Türkiye’de spor müsabakaları maddi destek olmadan çok kolay olmuyor. Buradan da ülkemizin iş adamlarına seslenmek isterim. Neden Muhammed Dursun da bir Muhammed Ali olmasın?” diye konuştu.

“Dünya’da söz sahibi olacak sporcularımız var”

Profesyonel boksun Türkiye’ye yeni yeni iştirak ettiğini vurgulayan Antrenör Ali Çıtak, “Türkiye’de profesyonel boks bugüne dek neredeyse yoktu. Çeşitli çalışmalar yapıldı ve daha yeni kendi ülkemizde profesyonel lisans çıkarabiliyoruz. Şimdiye kadar lisanslar Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri üzerinden yapılıyordu. Profesyonel bir federasyon yoktu ve başarı ne yazık ki gelmiyordu. Örneğin Ali Eren Demirezen geçenlerde kıtalar arası şampiyonluk elde etti ama ne yazık ki lisansı Almanya üzerinden yapılabiliyor. Profesyonellik her anlamda çok farklı bir yapıya sahip olmamız gerekliliğini önümüze koyuyor. Eğer iyi bir sporcu bulduysanız, ona maddi ve manevi yatırım yaparsanız başarı elde edebilirsiniz. Türkiye’de yatırım yapılacak çok değerli sporcular var. İş adamlarımızın vereceği maddi destek ile bu sporcuların önünü açabilir. Desteklendiği takdirde Dünya’da söz sahibi olacak sporcularımız var” şeklinde konuştu.

Deprem felaketi hakkında da açıklamalar yapan Çıtak, “Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden dolayı başımız sağ olsun. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum. Bizim ülkemiz büyük ve bu durumun üstesinden gelebilecek bir ülke. Umarım bu kötü günleri de hep beraber atlatacağız” cümlelerine yer verdi.