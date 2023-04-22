Ali Eren Demirezen boksu bırakıyor mu?

Türk boksunun ağır sıklette dövüşen tek boksörü Ali Eren Demirezen önce sosyal medya hesabından sonrasında da bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, menajeri ile sıkıntılar yaşadığını iddia ederek, spora ara verebileceğini söyledi.

Türk boksunun ağır sıklette dövüşen tek boksörü olan Ali Eren Demirezen, bir televizyon kanalına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Profesyonel boks hayatına şimdilik ara verdiğini belirten Demirezen, "Boksa şimdilik menajerim ile yaşadığım sorunlar nedeniyle ara veriyorum" dedi. Ringlerden de soğuduğunu söyleyen Ali Eren Demirezen, "Menajerim ile sözleşmem var. Sözleşmemizin benim için de menajerim için de şartları var. Sözleşmem 2024 yılında bitecek. Zaten bu ara sağlığım için bir operasyon geçirmeliyim. Ensemde kıl kökü iltihabı var. Bir operasyon geçirip önce sağlığıma kavuşmalıyım. Sonrasında bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Boksta büyük hayallerim vardı"

’Boksta büyük hayallerim vardı’ diyen başarılı boksör, "Bugüne kadar Almanya başta olmak üzere, ABD ve birçok ülkede ringe çıktım. Dünya sıralamasında ilk 15’e kadar yükseldim. Bugüne kadar büyük paralar almadım ama artık alma zamanım geldi. Promotörümle para konusunda anlaşamadım. Herkesin kendine göre haklı gerekçeleri olabilir ama dövüşen emek harcayan benim. Benim de artık iyi paralar kazanmam lazım. Anlaşamazsak ringlerden iyice kopacağım. Bugüne kadar verdiğim emeklerime yazık olacak ama iyice ringlerden soğudum" diye konuştu.

Sporcuya yapılan bu yatırımların aynı zamanda riskli bir yatırım olduğunu ifade eden Ali Eren Demirezen, "Çünkü bu sporcunun öncelikle dünya sıralamasında ilk 20’lere girmesi ve yavaş yavaş para kazanabilecek duruma gelmesi gerekiyor ki yapılan yatırımlar geri alınabilsin. Bu durumda sporcunun sakatlanması, boksu bırakması veya başarılı olamaması ihtimalleri menajer veya promotörün yatırdığı tüm yatırımların çöpe gitmesi durumu da cabası oluyor. O nedenle menajerimin de bu konuda iyi düşünmesi gerekiyor" dedi.

Boks kamuoyunda ise Ali Eren Demirezen’in açıklamalarına karşılık, "Bugüne kadar dünya şampiyonu Anthony Joshua ile sparring yapabildiyse, her ne kadar yenilmiş olsa da Efe Ajagba ile maç yapabilmiş olması, dünya sıralamasında ilk 15’e yükselmiş olması, dünya boksunun kalbinin attığı MGM Grant gibi salonlarda eldiven giyebilmiş olması arkasında iyi bir promotör, antrenör ve ekibinin olduğunu gösteriyor. Şimdi tam kazanma zamanı geldiği sırada boksa ara verdiğini söylemesi tabiri caizse, yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğinde geriye dönmesi anlamına geliyor. Bu da menajer ve ekibinin motivasyonunu kırar ki, asıl Türk boksu o zaman zarar görecek" yorumları yapılıyor.