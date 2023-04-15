Ali Hakan Göçengil'e son görev

Piri Mehmet Paşa Cami'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin göz yaşları ve dualarıyla ebediyete uğurlanan Ali Hakan Göçengil, tanıdıklarında ve ardından hoş bir seda bırakarak hayatta veda etti.

Nezaketi ve güzel kalbi ile bilinen merhumu son yolculuğuna uğurlayanlar arasında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bölge belediye başkanları, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, İYİ Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, meclis üyeleri, CHP Yöneticileri, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanlarından Hüseyin Turan, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ve üyeleri, çok sayıda yakın, dost ve akrabaları yer aldı.