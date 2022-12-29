Ali Hikmet Paşa'nın çehresi 20 günde değişti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki tarihi şadırvan restorasyonu ile meydan düzenleme çalışmaları 31 Aralık’ta tamamlıyor. Gece yarısı işçilere mangalda sucuk ekmek sürprizi yapan Başkan Yılmaz, “Tarihimizi yeniden geri getiren elleriniz dert görmesin” diyerek çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık tarihinde restorasyon ve çevre düzenlemesine başladığı Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki tarihi şadırvanda çalışmaları tamamlamak üzere. Balıkesir tarihinin ve medeniyetinin tüm unsurlarını ortaya çıkarmak için il genelinde birçok restorasyon çalışmasının startını veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi’ndeki tarihi 19. yüzyıla dayanan şadırvanın orijinal boyutlarında birebir restorasyonun yapılmasını sağladı. Başkan Yılmaz, Çarşamba gecesi Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Şadırvanın özgün formu korunarak kubbesi üzerine yerleştirildi, asfaltlama ve çevre düzenlemeleri de tamamlanmak üzere.

Gece gündüz soğuk havada çalışan işçilere sürpriz hazırlayan Başkan Yılmaz, kendi elleriyle çalışanlara sucuk ekmek ikram etti. Başkan Yılmaz, “Havanın soğuk olmasına rağmen gece gündüz çalışmaları duraklatmadan ter akıttığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şehrimize tarihimizi bu eller geri getiriyor, elleriniz dert tasa görmesin. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı yılbaşından önce tamamlıyoruz. Meydanımız 31 Aralık tarihinde araç ve yaya trafiğine açılacak” dedi.