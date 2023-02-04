Ali Koç: 'Biz yalandan adalet istemiyoruz, gerçek adalet fazlasıyla yeter'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yalandan adalet istemediklerini vurgulayarak, "Gerçek adalet fazlasıyla yeter. Herkese uygulanacak adalet hepimize yeter" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Adana Demirspor müsabakasında Teknik Direktör Jorge Jesus’un müsabakanın ardından kırmızı kart görmesi ile ilgili, "Portekizce hakeme faul diyor. ’İçeride değil, dışarıda ama faulü niye vermiyorsun?’ diyor. Onlarca maç var, maç sonu hocaların sahaya girip hakeme bir çift laf söylediği. Sistem bu kadar rahat Fenerbahçe’ye kartlar verebiliyor. Fenerbahçe katliama uğramıştır. Biz yalandan adalet istemiyoruz. Gerçek adalet fazlasıyla yeter. Herkese uygulanacak adalet hepimize yeter. Çürümüş, kifayetsiz Türk hakemlik müessesi Sivas’ta yaşananlardan sora ve Adana’da yaşananlardan sonra bu müessesenin bittiğini iflas ettiğinin, tükendiğinin en önemli belgesi sertifikasıdır. Futbolda yolsuzluğun belgesi budur. İki maçta direkt 5 puan şampiyonluk yarışına etki büyük etkidir" şeklinde konuştu.

"Hakemlerin sezon ortasında bıraktırılmasına ’Böyle saçmalık mı olur’ dedik"

Başkan Koç, daha önce sezon ortasında bazı hakemlerin görevlerine son verilmesi döneminde buna karşı çıkmaları hakkında da konuşarak, "Şampiyonluk adayı rakibimiz dün gece uyandı. Biz böyle keyifle izledik. Biz topa girmedikçe daha agresifleşiyorlar. Bizim arkadaşlar çirkin buluyorlar, ben komik buluyorum. Benim de sesimi kullanmışlar. Hiç konuşmayan kulüp sesimi kullanması çok çirkin. Dün böyle atışmalar oldu. Orada bazı şeyler ima ediliyor. Bazıları şunu diyecek; 8 Mart operasyonuna taş koydunuz. Siz ve sizin gibi olanlar olmasaydı hakemler zaten temizlenmişti. Şimdi de dert yanıyorsunuz. Defalarca söyledim o da ilkesel bir konuydu. O dönemde bütün hakem sınavları klasman atlama için yapılan hakem sınavları bir belki federasyon tarafından kaldırdılar. Niye biliyor musunuz? 8 Mart’ta temizleyeceklerdi tamamen keyfiyetle hiçbir veriye değinmeden istedikleri hakemi sisteme getireceklerdi. Biz o açıdan ilkesel olarak sezon ortasında böyle saçmalık olur mu dedik. ’Bunları engellediğiniz şimdi de dert yanıyorsunuz’ diyorlar’ açıklamasında bulundu.

"En fahiş hatalar bu federasyon döneminde yapılıyor"

Şu anki Türkiye Futbol Federasyonu’nun çok bariz hatalar yaptığını ifade eden Başkan Koç, "Gerçek hakemlik müessesinde de devrimsel atama ve temizleme yapılacaktır. Herhangi takımın lehine güç kimin elindeyse onların arzusuna göre atama olacağı için onun karşısında durduk. Milyonları etkileyen konularda yöneticiler açıklama yapıyor. Gelin iddialarınızı televizyonda tartışalım dedik. Bu kadar inanıyorsunuz. Şampiyonluk adayı olmayan takım maçlarında da katliam yapılıyor. Ben hala sizin iyi niyetinize inanıyorum. Kemikleşen yapıyı 4 ayda çözemezsiniz. Daha önceki federasyonla neler yaşadığımızı tahmin edemezsiniz ama en fahiş hatalar da bu federasyon döneminde yapılıyor. Çünkü altını tutmak kolay değil" ifadelerini kullandı.