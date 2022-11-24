Ali Koç: 'Bizim düşüncemiz orta hakemlerin yabancı olması'

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği olarak düşüncelerinin orta hakemlerin yabancı olması gerektiğini ifade ederken, Merkez Hakem Kurulu’nun ise yeni federasyon karşısında hangi pozisyonda olduğuna emin olmadığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan gerçekleştirilen toplantısı sonrasında Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı’nın da katıldığını ifade eden Koç, “Bize dünya da ne oluyor, kendi dünyasında ne oluyor, korsan yayıncılık onu da etkiliyor. Türk futbolunda durumu izah etti. Türk futbolundaki değer düşüşünü de hepimiz biliyoruz. Bunlardan bir tanesinin korsan yayıncılık olduğunu, 10 kişiden 8’inin korsan bir şekilde maçları izlediğini ifade ediyor. Bu durumun bedavaya, kaçak bir şekilde stada girmekten farkı yok. Kulüplerin gelirleri açısından hırsızlıktır. Ülkemizde bu konu ciddiyetle ele alınmadı. Arzu edildiği takdirde bunun önüne geçmek son derece kolay. Avrupa da neredeyse pek çok ülkede korsanın ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için kanun çıktı, devletimize teşekkür ediyoruz. Önemli olan kanun sorunu çözüyor mu? 1,5 sene sonra yapacağımız ihaleye bu sistemin tamamen işleyen vaziyette, gereken cezaların uygulandığı vaziyette olacak ki değer artacak, abone sayısı artacak ve çift taraflı kazanım olacak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Süper Lig’in değeri 115 milyon dolar değil. 500’de değil ama 350-400 milyon arasında olan durum. İndirim sağlandı 600 milyon kadar buna kim izin verdi. Kanun çıktı, umut everici ama yeterli değil. Bu yayını yapanlar yurtdışında. Orada oldukları için onları cezalandırmak mümkün değil. Artık kullanıcı bazında da cezaların getirilmesi gerekiyor. Acun beyin en önemli getirdiği önerilerden biri bu. Yasa çıkmasına rağmen yasa da ceza yok kullanıcılara. TFF tespit ediyor, bunu iletiyor, erişim sağlayıcılarına iletiyor, onlar onaylarsa oluyor. 40 maç örneğine baktık, içeride averajda 81. dakikada korsan yayını kesiliyor. Maç 90 dakika. En büyük kaybedenler kulüpler, TFF ve yayıncı kuruluş. Sorun ortada, çözüm için bir adım atıldı, birkaç adım daha atılması lazım. Türk futbolunun geldiği nokta korsan yayına bağlanamaz sadece ama önemli faktörlerden biri. Kasım ayı gibi pek çok Anadolu kulübünün, Ocak ve Şubat’ta büyük kulüplerin nefesi kesilecek dedim ve başladı. Bazı kulüpler açık açık maaşlar ödeyemediğini ifade ediyorlar. Bu noktaya gelişimizde geçmiş federasyonlarında büyük katkısı oldu. Bugün 2 ayda çıkartılan korsan yasası niye daha evvel çıkartılmadı. İhaleye gelince 6 ay kala kerhen bir çalışma başlattı bir önceki federasyon. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada alınacak çok ders var. 115 milyonların 50’lere inmemesi için ileriye dönük olarak bütün bu girişimlerin girilmesi gerekiyor” dedi.

“Bizim düşüncemiz orta hakemlerin yabancı olması”

Son 10 yılda hakemlerden en çok yanan kulübün başkanı olduğunu söyleyen Koç, “Kronikleşmiş problem. Bir sezondan bir sezona oluşmuş değil. Son 20 senede gelişerek, artarak sorun haline gelmiş ve yurtdışında da ne yazık ki Türkiye’de şampiyonlukların sahada elde edilmediği algısı yerleşmiş. Ben bunu bizzat yaşadım hoca ararken. Mevcut federasyon iyi niyetiyle elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. Kulüpler sabırlı olmalı. Her kötü giden yaygara koparırsa hiçbir yere varamayız. Yaygaranın karşılığı olursa da varamayız. VAR yabancı hakem mi, orta saha yabancı hakem mi, yoksa ikisi de mi? Bizim düşüncemiz Kulüpler Birliği olarak 23 hakemimiz var, 29 hakeme ihtiyaç var. Bu dönem için pilot olarak o 6 eksiği yabancı hakemlerle gidermek konusunda ısrar var. Federasyon ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. O da doğru bir adım. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz cevap aldılar. Diğer ülkelerde de VAR hakemleri fazla değil. Biz orta saha yabancı hakem görüşünü TFF’ye ileteceğiz. TFF’nin düşüncesi VAR hakemleriyle. Dünya ya baktığımız zaman Suudi Arabistan ve Yunanistan önemli maçlar için yabancı hakemler kullanıyorlar. Diğer ülkelerde hakem değişim programları var” diye konuştu.

“MHK’nın hangi pozisyonda olduğuna emin değilim”

Türk hakemleriyle ilgili konuşan Başkan Koç, “Biliyorsunuz Fenerbahçe olarak geçen sezon çok kez söyledik bütün sınavlar kalktı, sipariş hakem mi gelecek dedik. Futbol dünyamız bunun yanlış olduğuna vardı. Yeni federasyon geçmiş sınavları koydu ve yeni sınavlar koyuyor. Bu çok doğru yönde bir adım. Bunların meyve vermesi zaman alacak. Yapay zekayla hafif kinayeli konuşuyorlar, o da zaman alacak. Şimdi 3 hakem seçiyor sistem. Dünya Kupası’ndan sonra 1 hakem önerecek sistem. Ben MHK’ya şunu söylemek istiyorum. Onlar bir önceki dönemden gelen insanlar. Yıllardır bu sistemde olan insanlar. Bu çarpıklığın parçası olan insanlar. Bunlar yeni federasyonla yeni bir sayfa açtılar mı bilmiyorum ama ters yönde endişem var. Ön yargılı olmayalım. Onlarında eski ritüellerden uzak durup, yeni federasyonun yapmak istediğine paralel hareket etmek Türk futbolunda mümkün olan katma değeri üretmeleri için çorbada tuzları olması gerekiyor. Zaman zaman endişe ediyoruz. Mevcut federasyonumuz Büyükekşi’nin liderliğinde yapısal sorunları ele alarak, daha fazla teknoloji kullanarak, performans ve ceza sistemiyle yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Destek olmalıyız ama MHK’lar pek çok TFF Başkanı, kulüp başkanı, antrenör götürmüştür ama kişiler aynı kalmıştır. MHK’nın davranışı burada çok önemli. Ya onun parçası olup destekleyecekler ya da rahatları bozulmasın diye sistemi baltalayabilirler. Ben hangi pozisyonda olduklarına emin değilim” şeklinde konuştu.

“Önemli olan Batshuayi ve Valencia’nın performanslarını devam ettirmeleri”

Dünya Kupası’nda yer alan Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia ve Michy Batshuayi’nin performansına değinen Koç, “Oyuncularla Dünya Kupası öncesi konuştuk, tebrik ettik. Önemli olan bu performanslarına devam etmeleri. Bir gol atınca bir şey değişmiyor. Belçika’nın maçı zordu. Batshuayi çok güzel bir gol attı. Ekvador’da Valencia mükemmel oynadı. Genç bir takımın kaptanı, lideri ve ona olan saygıyı görüyorsunuz. İki takım da inşallah gruptan çıkar. Tercihimiz oyuncularımızın bir an önce gelmesi ama Dünya Kupası başka bir şey. Türkiye’den giden tüm sporculara başarılar diliyorum. Onların başarılı olması bize de değer katar. Keşke bizde orada olsaydık. Kendi oyuncularımızın oynadığı takımlar başarılı olsun ama küçüklüğümden beri Brezilya’yı istemişimdir. Fenerbahçe’nin o ekolle geçmişi vardır. Genç nesiller Arjantin’i istiyor Messi var diye. Benim şahsi arzum Brezilya’nın başarılı olması” ifadelerini kullandı.