Ali Koç: 'Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz'

TAKİP ET

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün mali yükünü hep birlikte göğüsleyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile vakıf üyesi başkanları Kuruçeşme Divan Otel’de bir araya geldi. Toplantı sonrası Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, sözün bittiği yerde olduklarını sıcak evlerinde oturmaktan bile rahatsızlık duyduklarını belirterek, “Başkanımız takvimle ilgili içeride paylaştıklarımızı paylaştı. Ben öncelikle federasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum. Bu olağanüstü durumda karşılaştığımız sorunları, cevaplanması gereken soruları her daim her an bizlerle istişare içerisinde paylaşarak, değerlendirerek, analiz ederek beraber alıyoruz. Bugün de o toplantıların en önemlisi yaptık. Fiziken toplanamadığımız zamanlarda görüntü ve telefonlarla işleri yürütmeye çalışıyoruz. Takvim duyduğunuz gibi. İlk gün sabah uyandığımız da nasıl bir faciayla karşılaştığımızın farkında değildik. Pazartesi akşamı geldiğinde tablo biraz daha netleşti. En azından ülkemize bir umut olması açısından bir takvim belirledik. Bu takvimi belirlerken, Kulüpler Birliği ve federasyon olarak bir tarih verelim sonrasında durumu değerlendirelim diye düşündük. Aradan iki gün geçti, 3 günde tablonun daha vahim olduğunun farkına vardık. Geldiğimiz nokta itibarıyla federasyonumuzun bize sunduğu 3 Mart başlama tarihini son derece makul ve doğru bir tarih olduğunu belirledik. Toplantıda 1 hafta 10 gün sonrada çok daha farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz. Onu da kafamızın bir tarafına koyduk. İnşallah daha farklı bir tablo ile karşılaşmayız. Görünen o ki, bölgede yaşananlar, depremin etki alanının büyüklüğü, 12-13 milyon kişiyi etkiliyor olması hangi devlet olursa olsun yönetmesi çok güç. Feci tabloyu da netleştirmek açısından daha fazla zaman alacak bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah bir hafta, 10 gün sonra başkanımızın paylaştığı takvimi değiştirmek zorunda kalmayız" diye konuştu.

"Herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor"

Kulüplerin var gücüyle çalıştığını dile getiren Koç, "Şunu eklemek istiyorum; basınımızda ve gazetelerimizde özellikle 4 büyük kulüp çalışıyor gibi intiba doğabilir, sadece bizlerle alakalı haberler yapılıyor. İstinasız her kulübümüz elinden gelen her şeyi yapıyor. Konyaspor 100 adet konteyner yollamış. Galatasaray bunun için girişimlerde bulunmuş. Herkes bir şeyler yapıyor. Çoğu zaman haklı da olarak futbol bana bir ayrıştırma unsuru olarak gözüküyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla takdire şayan bir dayanışmadır. Bundan sonraki çalışma, yardım faaliyetlerimizi federasyonumuzun çatısı altından toparlayacağız. O yüzden ne kadar büyük bir millete, halka ve vatandaşa sahip olduğumuzu görüyoruz. İstinasız herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. 85 milyon bu acıyı yaşıyor. Deprem bölgesinde olanlardan da bahsediyorum. Bunla beraber hem federasyonumuza hem de kulüplerimize yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar yapma teklifleri geliyor. Belki bu ara dönemde bu yardım maçlarını organize edebiliriz. Acaba aramızda bir turnuva yapabilir miyiz, bunları konuşuyoruz. Tabii bunları netleştirmek için takvimin netleşmesi lazım" açıklamasında bulundu.

"Toplantıdayken, Hatayspor’un ligden çekilme yazısı geldi"

Başkan Ali Koç, toplantıdayken, Hatayspor’un ligden çekilme yazısının ulaştığını vurgulayarak, "Gaziantep FK’nin durumu belli olunca da önümüzdeki takvimin nasıl olacağını kararlaştıracağız. Başkanın da söylediği bir şey var ki, 11 Haziran’a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi finali var ülkemizde, oyuncu kontratların çoğu 31 Mayıs’ta bitiyor. Bir taraftan da Hatayspor kararını vermiş. Gaziantep ne karar verirse versin futbol paydaşları olarak şuna karar verdik, bu kulüplerin çekeceği her türlü mali yükü devletimizle, spor bakanlığımızla gerekirse yayıncı kuruşlu, federasyonumuzla, kulüplerimizle bizler göğüslemek durumundayız diye de aramızda konuştuk. Tabii ben Süper Lig kulüpleri diyorum, başkanımın işi daha zor. Alt liglerdeki bütün takımları ilgilendiren durumla karşı karşıyayız. Oynanmayan 4 maç var. Bunların da lig başlama tarihi şuan 3-4 Mart diyoruz, onların da 3-4 gün önce tamamlanarak ligi bıraktığımız yerden yani takvimi kaydırmadan devam etmek. Tabii 1-2 hafta içi maçı eklenmek durumunda. Avrupa’da kalan takımlarımız ilerlersek eğer, o da takvimsel olarak farklı sıkıntı doğuracaktır. O sıkıntıyı da yönetmesi zor olsa da güzel sıkıntı çünkü mutlu bir konu için. Yayıncı kuruşla da temasa geçeceğiz. Onlara da çok iş düşüyor. Verilen fikirlerden bir tanesi belki de ilk 2-3 haftayı, en azından bir haftayı tüm halkımızın izleyebileceği şekilde şifresiz yayınlanması fikri çıktı. Onu da yayıncı kuruluşa sunacağız. Onlarında bizim gibi elini taşın altına koyacağından şüphemiz yok. Ama şunu söyleyebilirim bu felaket senaryonun içinde, bu acının, üzüntünün, çaresizliğin içinde inanın tüm ülke olduğu gibi futbol paydaşları, federasyonu başta olmak üzere elimizden gelenin en iyisi fazla fazla yapmaya çalışıyoruz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Etkilenen herkese, başta ülkemiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza kuvvet, kudret, sabır ve metanet diliyorum” şeklinde konuştu.