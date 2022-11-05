Ali Koç: 'Hem rakamsal olarak, hem psikolojik olarak üstünlükle tamamladık'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, hem rakamsal hem de psikolojik olarak ilk etabı üstünlükle tamamladıklarını söylerken, Galatasaray’ın Türk futbolunda adalet arayışıyla ilgili, “Bu adalet anlayışı keşke hep olsaydı” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bir konuşma gerçekleştirdi. Kendisinden önce yapılan konuşmalara cevap veren Başkan Koç, karaborsanın büyük bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, “Karaborsa büyük sıkıntı. Başakşehir maçında 42 bin küsür taraftar gelmiş, 5 bin 800 bilet devri gerçekleşmiş. Sadece bunlarla kalmıyor. Bize şikayetler geliyor. Bunlar doğru şikayetler. Taraftarımız diyor ki ben kombine alamadım, biletler satışa çıktı, bilet alamadım. Ama maça 4, 5 saat kala her tribünden 7, 8 koltuk yan yana satışlar oluyor. Millet bize soruyor; ’siz mi yapıyorsunuz?’ Diyor. Ciddi şikayetler geldi. Bunun üzerine harekete geçtik. Bu sorunu çözmek adına yaptığımız Rennes maçında ve bunu Dünya Kupası arasına kadar götürmeyi hedefliyorduk. Bu kadar çabuk sonuca varacağımızı beklemiyorduk. Kurunun yanında yaşta yandı. Hiçbir suçu olmayanlardan özür diliyorum devir konusunda. Bunu yapmak zorundaydık bir şey tespit etmek için. 3, 4 maçta tespit edeceğini sandığımız konuyu ilk maçta ettik. Devir konusunda hiçbir kısıtlama olmayacaktır. Biz seneye belirli sayıda devir yapmış kombinelere kombine satmayacağız. Adam 3, 4 maça gelip derbilere geliyor, onlara satmayacağız. Bu tamamen yok edemeyiz ama gerekli tespitleri yaptık ve Dünya Kupası arasında bu olayı minimize edeceğimiz konuya geleceğiz” dedi.

“Hem rakamsal olarak, hem psikolojik olarak üstünlükle tamamladık”

Futbol takımımız sezonun ilk etabını beklentinin üzerinde bir performansla sonuçlandırdı. Hem Avrupa’da hem ligde lideriz. Ancak sadece istatistiklere bakmamak lazım. Oynadığımız futbol göze hoş geliyor. Takım ruhumuz, hocamızın duruşu, söylemleri, futbol anlayışı ve stiliyle biz aslında bu ilk etabı hem rakamsal olarak, hem psikolojik olarak üstünlükle tamamladık. Önemli olan sezon sonunda üstünlük sağlamak. O yüzden sizlerden rica ediyorum şampiyonluğun ş’sinden bahsetmeyin. Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin ama en büyük inançla inanmaya, takımımızı desteklemeye, saha dışında korumaya davet ediyorum. Hepimizin başarı yolunda sorumlulukları vardır. Bu doğrultuda camiamızın tüm katmanlarının üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi vazife olarak bilmelerini önemle rica ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var, biraz rehavet görüyorum. Biraz üst perdeden bakma görüyorum. Bunu hak edecek konularda değiliz. Bu hatayı geçmişte yaptık, tekrar yapmayalım. Her maçı kazanacağız gibi bir durum yok, hep böyle gitmeyecek. Düştüğümüz zamanlar sizlere en çok ihtiyacımız olan zamanlar” şeklinde konuştu.

“Bu adalet arayışı keşke hep olsaydı”

Galatasaray’ın geçtiğimiz haftalarda Türk futbolunda adalet açıklamalarına değinen Koç, “Bir rakibimizin adalet arayışı var, son 10 yılda 5 kere şampiyon olan. Bundan sonra her takımlara yapılan haksızlıkları kendi televizyonlarında göstereceklerdi. Siz niye bu topa giriyorsunuz diyeceksiniz. Biz asla istemezdik ama bütün söylemleri ya bizim adımızı zikrederek, ya da ima ederek oldu. Bu adalet arayışı keşke hep olsaydı. İşler iyi giderken de adalet arayışında olsalardı. İşler ters giderken, istediğiniz zaman adalet değil, ayrıcalık arayışı gibi düşünürler. Bizde hep resmi açıklamalarda değindik, hala değiniyoruz, Türk futbolunun adaleti yok diye. Bir önceki federasyonlarında niyeti adalet değildi. Biz isyan ettik, 8 Mart’ta ki hakem operasyonuna. En çok hakemlerden yanan kulüp olarak biz isyan ettik. Neden isyan ettik, çünkü sınavlar kaldırılmıştı, keyfi hakemler, bir takıma hizmet eden hakemler atanacaktı. Biz şiddetle karşı çıktık bu duruma. Ama genelde zaten sıkıntılı bir sektörden bahsediyoruz. Hakemlerimiz zorluk çekiyorlar UEFA standartlarında. Bazıları geremiyorlar. Yakışıyor mu sınavdan geçememeleri? Ama çok şükür bu federasyon başarır başaramaz ama niyeti iyi. Bütün testleri geri koydu, üstüne yeni testler getirdi. Ama bu zaman alacak. Bu kronikleşmiş yapı 1, 2 senede oluşmadı, 20 yılın oluşumu. Bunu adreslemek, gidermek zaman alacak” diye konuştu.

“Durum böyle giderse Galatasaray’ın programında tek konu Fenerbahçe olur”

Başakşehir ile oynanan maçta bir pozisyon yaşadıklarını söyleyen Ali Koç, “Penaltı olması gereken pozisyon yaşadık. Bizde ilham alarak bu adalet arayışına bizim pozisyonu yolladık. 2 gün sonra cevap geldi, ‘Yönetim kuruluna talebinizi ilettik’ dediler. Bekledik bekledik bir haber var mı sordum. 4 Kasım’da yazı yazdık gelişme var mı diye. Şu cevabı aldık, ‘Fenerbahçe - Başakşehir maçındaki pozisyonu edindik. Türk futboluna adaleti aradığımız projemize katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz. Objektif değerlendirme yapabilme adına Türk futboluna adalet ilkesi için sadece tek maç değil, tüm lehinize, aleyhinize tartışmalı pozisyonları iletmenizi rica ederiz’ dediler. Bizde sezon sonundan beri 10 kadar pozisyon var, hazırlıyoruz ve ileteceğiz. Bırakın bu sezonu son 5 sene, isterseniz 10 sene. Bütün lehteki ve aleyhteki pozisyonları yatıralım bakalım neler çıkacak. Biz 4.5 yıldır Türk futbolunda adalet diyoruz. Türk futbolundaki adalet arayışında olan herkesin yanında olacağız. Bizim adalet anlayışımızı söyleyeyim. Herkesin eşit şartlarda yarıştığı, herhangi bir kulübün rekabette ayrıcalık tanınmadığı, futbolun şahıslarda olmadığı bir ortamda otomatik olarak adil rekabet gelir. Bizim kendimize güvenimiz tam. Pozisyonları yollayacağız. İnşallah bizim pozisyonları da değerlendirirler. Böyle giderse zaten programda tek konu Fenerbahçe olabilir” ifadelerini kullandı.

“Hakkımda yalan yanlış yazanlar ahlaksız insanlar”

Bir spor mecrasında çalışan ve kendileri hakkında yalan yanlış haber yazan insanlara değinen Ali Koç, “Kendi çalıştıkları mecranın dışında, dışarıdan oluşturulmuş bir markanın altında spor servisi sistemiydi, kapatıldı. Burada pek çok hepinizin tanıdığı medya mensubu buraya hizmet verip iyi maaşlar alıyorlardı. Hatta bu yer, bu kişiler kendi mecralarında yapmadıkları haberleri ilk defa orada yapıyordu. Buranın üzerinden Türk futbolunu yönlendirilmesi, algı operasyonu, hoca getir götür bunlar yapıyordu. Bunlarla mücadele ettik ve kapandı. Bunların içinde bazıları var ismen deşifre edeceğim ama bugün değil. Bunlar yeni bir oluşuma gidiyorlar. Kaynağın nereden geldiğini biliyoruz. Bunların iki türlü çalışma şekli var. Bir hedef aldıklarına kulüp ve kişiye iftira atarak, algı operasyonları yaparak, yalan yanlış bilgiler vererek onları kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma, şüphe uyandırmayla kendilerine avantaj sağlıyor. İkinci çalışma şekilleri yakın oldukları kulübe adeta onların bir sözcüsü gibi adeta onların bir elemanı gibi onların davasının bir parçası gibi haber yapan ve bundan hiç utanmadan, çekinmeden meslek değerlerini yerle bir edip ayaklar altına alan bazı kişiler var. Bir gazeteci şunu yazıyor, biz kimseye söylemedik bunu. Fenerbahçe dün gece mail yoluyla Başakşehir maçını da yayınlayacak mısınız diye sordu alevler içinde. Galatasaray ise adaletli olmak adına tek pozisyon değil, cevabı yanıtını verdi. Bu bizden çıkmaz. Bu Ali Naci Küçük denen bir adam. Onu biraz izlerseniz nasıl bir insan olduğunu, mesleğini nasıl yürüttüğünü görürsünüz. Bunun gibi başkaları da var. Bunlar beni hedef alıyorlar. Gazeteci kimliği altında, birilerinin emrinde çalışan insanlar. Ben Amerika’dayım kendi işlerim için. Arkadaşlar raporları yolluyor. İki tanesi var, benim her gün TFF’de olduğumu yayın yaptıkları gün dahi orada olduğumu söylüyorlar. Bunlar o kadar çok kayrılmaya alışmış ki. Benim bir kere yalnız görüşmem olmadı. Ben Türkiye’ye döndüm maçtayım, Ali Koç TFF başkanıyla Londra’ya gitti diyorlar. Bunlar bu kadar ahlaksız insanlar. Bunlardan da bizi korumanız lazım. Bunlardan istifade etmeye çalışan kulüpler varsa onlara da ikazım olacak. Bu öyle bir ilişkidir ki dürüstlükten nasibini almamış, söylediklerine sizde inanmaya başlıyor, kulübü öyle yönetmeye başlıyorsunuz” dedi.

“Fenerbahçe’yi siyasete sokmayın”

Fenerbahçe’yi siyasete çekmeyin diyen Başkan Koç, “Seçimlerin eli kulağında. Lütfen bizi siyasete sokmayın. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün siyasetle işi olmaz. Bizim içimizde her kesimden insan vardır. 29 Ekim yürüyüşümüzde artık fabrika ayarlarına dönmemiz lazım dedim, Fenerbahçe için dedim. Bunu bazı kesimler alıp sanki ben bunu siyasi anlamda söylüyor gibi işlemeye çalıştılar. Tutmadı Allah’tan. Bizi siyasette sokmayın. Bizim çizgilerimiz. Ne yaparsak açık açık yaparız” diye konuştu.