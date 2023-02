Ali Koç: 'Hep beraber bu sıkıntılı süreci aşacağız'

Fenerbahçe Başkanı Başkanı Ali Koç, üç büyük kulübün stadyumlarından anı anda yolladığı tırlarıyla ilgili, "Hep beraber bu sıkıntılı süreci aşacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, depremzedeler için tek yürek olan üç büyük İstanbul kulübünün bu adımı öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Sadece futbol kulüplerinin değil Türk sporunun bu afet ortamında takdire şayan bir iş çıkardığını dile getiren Başkan Koç, “Hepinize sevgiler ve saygılar. Bu bizim 30. tırımız. Bugün 3 büyük İstanbul kulübü ortak bir çalışma yaptık. Zaten hâlihazırda taraftarlar ortak çalışma yapıyorlar. Her üç kulübün stadında da diğer taraftarları görmek mümkün. İşte bu da Türk milletinin güzelliği, yüceliği... Bıçak kemiğe dayandığı zaman omuz omuza verip bu ülke ve millet için nasıl çalışabileceğimizi de gösteriyoruz. Keşke rekabet ortamı da öyle olsa ama önemli olan sadece büyük kulüpler değil, biz milletçe afet değil kıyamet yaşadığımız bir ortamda herkes elinden ne geliyorsa fazlasını da yaparak orada etkilenen insanlara destek olmak için buralardan çalışıyoruz. Evet, mesafe olarak uzağız, son dönemlerde çok deprem yaşadık ama bu olay herkesi, 7’den 70’e ülkenin neresinde olursa olsun çok derinden yaraladı. 10 ilimizin toparlanması çok uzun sürecek ama bütün ülkenin ruhunun, duygularının düzelmesi, ruh sağlığına kavuşması da uzun süre alacak. Ama bu çalışmaları yaparak taraftarlar, sporcular, yöneticiler yani bütün camialar el ele, omuz omuza vermiş vaziyette. Bu tırımız Osmaniye’ye gidiyor. Şu ana kadar 29-30 bin koli eşya yolladık. Çok dikkatli bir şekilde tırlarımızı yüklüyoruz. Her ihtiyaçtan parça parça tırlara koyuyoruz. Yani bir tır sadece giyim, bir tır sadece hijyen malzemesi değil. Her tırımıza duyulan ihtiyaçları parça parça koyuyoruz. Bu tırdan sonra çalışmaları durdurmak durumundayız. Şu an hala yüzlerce, binlerce koli bekliyor. Ancak AFAD’tan bize gelen rica, talimat, direktif ‘biraz frene basın, dağıtımda zorluk çekiyoruz’ diyorlar. O nedenle çalışmaları şu an için durduruyoruz, onlardan yeşil ışık gelene kadar ki inşallah yarın sabah o da olur, çalışmalara devam edeceğiz. Burada çalışan herkese şahsım, yönetim kurulum, camiam ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnşallah tez zamanda normal günlere dönebiliriz"

Başkan Ali Koç, "Çorbada benim de tuzum bulunsun" diyen insanlara da teşekkür ederek, "Sadece çalışanlara değil 7/24 buraya evlerinden, dükkanlardan, mağazalardan, süpermarketlerden eşya alarak gelip bırakan, ‘çorbada benim de tuzum olsun’ diyen insanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Allah bize değil, kimseye böyle bir acı göstermesin. Felaket bir tablo olduğunu gün geçtikte daha da fazla görüyoruz. Ama bizleri en çok mutlu eden de bu saatten sonra inanılmaz dediğimiz ama bugüne kadar kurtarılan insanlar, analar, babalar, yavrularımız bize moral, motivasyon ve güç kaynağı oluyor. Dün de Kulüpler Birliği’nden çıkarken söylediğim gibi Allah ülkemize, afetzedelere, vefatı olanlara, yaralı dostları ve aile fertleri olanlara sabır, kuvvet, kudret ve metanet versin. Zor olacak ama omuz omuza hep beraber bu sıkıntılı süreci de aşacağız, aşmak zorundayız. Çünkü hayat devam ediyor, Allah da insanlara mücadele etmek için bir güç veriyor. İnşallah tez zamanda normal günlere dönebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Türk spor dünyası, vatanı için ne kadar hassas olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor"

Koç, Beşiktaş Kulübü’ne ve Başkan Ahmet Nur Çebi’ye, Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek’e de iş birliği için çok teşekkür ederek, "Dün de söyledim ama haksızlık etmeyelim, tüm futbol paydaşları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizler medyamız doğal olarak dört büyük kulüp üzerine odaklanıyorsunuz ama inanın bütün Süper Lig takımları ve diğer spor kulüpleri ellerinden ne geliyorsa fazlasıyla yapıyorlar, yapmaya da çalışıyorlar. Onu da lütfen göz ardı etmeyelim. Bugün bu felakette, bu afet durumunda Türk sporu ki sadece futbol kulüpleri değil, takdire şayan bir iş çıkarmıştır. İnşallah bir daha böyle bir iş çıkarmak durumunda kalmayız. Ama daha evvel de olduğu gibi Türk spor dünyası ülkesi, vatanı için ne kadar hassas olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Bütün nakliyat firmalarına da teşekkür ediyorum. Onlar da kendi alanlarında ellerinde ne güç varsa bize tahsis ettiler. Şoförlerimiz 14-15 saat yol gidiyorlar. Malzemeleri teslim ettikleri kurum ve kişileri bize iletiyorlar. Video çekip bizimle paylaşıyorlar. Onun için de bizim tırımızın yağmalanmadığından yüzde yüz eminiz" ifadelerini kullandı.