Gebze Fenerbahçeliler Derneği’nin açılış törenine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İlk konteyner kentimizi Kahramanmaraş’ta açıyoruz" diyerek 27 Temmuz’u işaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gebze Fenerbahçeliler Derneği’nin açılış törenine katıldı. Derneğin açılışına Başkan Ali Koç’un yanı sıra Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yöneticiler İlker Dinçay ve Can Gebetaş katıldı. Taraftarlar ve dernek üyeleriyle fotoğraf çektiren, formalarını ve atkılarını imzalayan Başkan Koç, kurdeleyi kesip açılışı gerçekleştirdi. Kurdele kesme töreni sırasında konuşma yapan Ali Koç, "Gebze Fenerbahçeliler Derneğimizin açılışı için beraberiz. Geçenlerde İstanbul Fenerbahçeliler Derneğimizi açtık. Burası da gördüğüm en güzel, ferah mekanlardan bir tanesi olmuş, tebrik ederim. İnşallah burada dernek üyelerimiz de bol bol Fenerbahçe başarılarına tanık olur" dedi.

"İlk konteyner kentimizi Kahramanmaraş’ta açıyoruz"

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta Fenerbahçe konteyner kentinin açılışını da yapacağını söyleyen Ali Koç, "Derneğimiz çok aktif, inşallah 27 Temmuz perşembe günü Kahramanmaraş’ta Fenerbahçe’nin konteyner kentini açacağız. Bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Yarısını da sizlerin imkanlarıyla ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteğiyle açacağız. İlk konteyner kentimizi Kahramanmaraş’ta açıyoruz. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Derneklerimizin Fenerbahçe’ye kattığı desteği burada iki dakikada Gebze Derneğimizi açarken anlatmış olduk" ifadelerini kullandı.

Derneğin üyelerinden birinin Kadın Voleybol Takımı’nın sırt sponsoru olduğunu belirten Ali Koç, daha sonra dernek üyeleriyle birlikte yemeğe geçti.