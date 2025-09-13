Ali Koç: 'İyi bir transfer sezonu geçirdik'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer döneminde gençleşmeye, takımın hızına ve kariyerinde şampiyonluklar yaşamış isimlere odaklandıklarını belirterek, iyi bir transfer sezonu geçirdiklerini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu organizasyonda Başkan Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak yaz transfer dönemini değerlendiren Ali Koç, "Kışın yapacağımız 8 numaramız var. Şampiyon takımların ortak yönlerini belirledik. Kilit transferleri belirledik. İsteğimiz adayların genelde 1 numarasını aldık. Tek fark kaleciydi, onu sona bırakmıştık. Brezilyalı bir kaleciye odaklanmıştık. Sonuçta Ederson’u aldık. En az 5 isim, 2 veya daha fazla pozisyonda oynayan oyuncular olduğunu gördük. Lider futbolcular istedik. Takıma 4 tane kaptan kattık. Şampiyonluk mantalitesi yaşamış, o coşkuyu görmüş, kariyerinde birden fazla şampiyonluğu olan oyuncular aldık. Hız istedik. Hıza ihtiyaç vardı. Nene, Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo’yu aldık. Gol atan oyuncular istedik. Duran çok atıyor. Kerem, Portekiz’de iyi bir sezon geçirdi. Gençleşmeye ihtiyaç vardı. İyi bir transfer sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Temmuzun başında Archie Brown ve Jhon Duran gibi üst düzey oyuncuların transferini yaptık. Hocamız Skriniar’ı çok istedi. Kerem’i çok istiyorduk. Kişisel sebepleri nedeniyle gelmek istedi. Maç sonrası Portekiz’de kaldık. Uçağa bindiğimiz zaman iki taraf da transfer olmamak üzere masadan kalkmıştı. Asensio temmuz ortasında anlaşmıştık. Limitleri açmamız gerekiyordu. İki kişiye teşekkür etmem gerekiyor; Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferini büyük bölümünü üstlendi. İkincisi Yusuf Akçiçek. Ben bırakmak istemiyordum ama mecbur kaldık. 8 numara tartışması var devre arasında ihtiyaca göre karşılayacağız. Ceballos, seçimi de etkileyecek isim. 29 yaşında, 4 yıllık maliyeti 47 milyon Euro’ya geliyordu" şeklinde konuştu.

"Yapıyı bir kulüp veya federasyon tek başına bitiremez"

Fenerbahçe camiasının bir ve bütün olması gerektiğine dikkat çeken sarı-lacivertlilerin başkanı, ’Yapı’ konusuyla ilgili gelen soruya, "Yapı konusunu camiamız tarafından da sulandırıldı. 3 Temmuz’dan bu yana, 2 kez son maçta giden şampiyonluklar, otobüs kurşunlanması; neden bizim başımıza geliyor? Milat, 17 Mart Trabzon’daki maç milattır. Genel Kurul’dan sonra muhtelif adımlar attık. Değişmez denilen federasyon değişti. Yabancı hakemle derbi oynandı. Sistemler değişti. Doğru bulduğumuz şekilde devam edeceğiz. Halil Umut Meler olayı sonrası ligler 1 hafta durdu. Ne oldu rakibimizin kalecisi cezalı iken Avrupa’dan dönünce Sivas’ta oynanacağı zaman iç saha maçında oynadı. Hakemimizin biri casinoda görüntülendi. Zaten hakemlik performansı büyük soru işareti. Emekliğe ayrılıyor ama konduğu pozisyon hakemlikte en önemli pozisyonu. Fenerbahçe muvaffak olabilmesi için bir ve bütün olması gerekiyor. Dışarıdan yıkamadılar. İçeriden bölmeye çalışıyorlar. Silkenelim, bir ve bütün olduğumuz zaman bizi yıkamazlar. Yapıyı bir kulüp veya federasyon tek başına bitiremez" diye cevap verdi.

"Mourinho ile zor bir ayrılıktı, ama yaptık"

Teknik Direktör Jose Mourinho ile son dönemde bir kırgınlık olup, olmadığıyla ilgili ise Başkan Koç, "Hata olduğunu düşünmüyorum. Yöneticilerimize de ’Biz gideriz o kalır’ demiştim. İstikrar istiyorduk. Sezon değerlendirmesi yaptığımızda, oynadığımız futbolun yeterli olmayacağını, Fenerbahçe daha ofansif, pres yapan bir futbola ihtiyacı olduğunu, hücum oynadığı zaman başarılı olduğunu anlattık. Fenerbahçe 2-0, 2-1’i korumaz. Risksiz bir futbol oynamalıyız. Büyük liderler gerektiği zaman değişim sağlayabilirler. Adapte olabilirler. İlk 5 maç geçen sezonki maçlar gibiydi. Tünelin ucunda ışığın her geçen gün azaldığını görünce bu kararı verdik. Özellikle çocuklara, herkese saygılı, sevgiyle paylaşan bir insan. Ailemizin bir parçası. Öyle bir ilişkimiz vardı. Son dönemde oluşturulan çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bazen evdeki hesap, çarşıya uymuyor. Zor bir ayrılıktı, ama yaptık" ifadelerini kullandı.

"Teklif gelirse kabul ederim"

Koç, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda aday olan isimlerin kulüp kaynaklarını kullanabilmeleriyle ilgili görüşlerini şöyle paylaştı:

"Ben nasıl Fenerbahçe tesislerini, kulüp televizyonunu kullanıyorsam onlar da kullanabilmeli. Sadettin beyin durumu için de bakanlığa başvurduk. Sadettin bey de biliyor. Adil rekabet için bu gerekli. Yayına çıkma durumu, teklif gelirse ben kabul ederim."

"Dünyanın en iyi kalecilerinden birini iyi şartlarda aldık"

Tüm takımların transferde son güne kadar beklediğini ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sadece sarı-lacivertlilerin transferde geciktiğine dair algı yapıldığını söyledi. Koç, "Herkes son dakikaya kadar transferler yapıyor. Sadece Fenerbahçe yapıyor, play-offlar başlamadan yapamıyor algısı var. Belki Skriniar’ı son 3 güne bekleseydik belki maaşı da karşılanacaktı. Hocamız çok talepkar bir hocamız değil. O, 1 kanat yeter diyordu ama biz ’Hayır’ diyerek Kerem ve Nene’yi de aldık. Skriniar öncelikli. Kaleci konusunda hemfikirdi. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini iyi şartlarda aldığımızı düşünüyorum. Skriniar gelmeden bana isim vermeyin diyordu. Semedo konusunda acele ettik" değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim 3 sonuçlu olur"

Ali Koç, seçim öngörüsünün ne olduğuna dair soruya şu yanıtı verdi:

"Seçim, 3 sonuçlu olur. Farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Çok fazla kararsız üye var. 48 bin oy verecek üyemiz var. Her türlü sonuca açık bir seçime gidiyoruz. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Rakipler ’Şampiyon yapacağız’ diyor. Nasıl yapacaklarından bahsetmiyor. Gayrimenkul projelerini duymuyoruz. Artık Fenerbahçe devasa bir kulüp. Biz çok büyük mücadele verdik."

"Tedesco, heyecanını bize hissettirdi"

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili görüşlerini de aktaran Başkan Koç, "Hoca ilk andan itibaren Fenerbahçe’ye, böyle bir kadroya gelmenin heyecanını yaşadığını, çok arzu yaşadığını bize hissettirdi. Para pul konuşmadan yaptığı analizler bizi çok etkiledi. Bir Avrupa hedefimiz var. Birçok maçta kızmışsınızdır geçen sene. Genç, aç hocalardan olması ilgimizi çekti. Herkes 3’ü oynuyor diyor, yok öyle bir şey. İletişimi sorgulanıyordu. Son 3-4 günde iletişimde çok pozitif şeyler aktarıldı. Hoca ilk geldi, Samandıra’da kaldı. Mourinho senenin yarısını burada geçirdi. Yazılanlar yanlıştı" açıklamasında bulundu.

Hamdi Akın: "Gelecek sezonun ilk yarısında stadımızda maç yapmama ihtimalimiz var"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Akın, stadyumda büyüme çalışmasıyla ilgili bilgiler vererek, "65 bin kapasiteye ulaşacağız. 15 bin kişilik büyüme sağlayacağız. Bütün projeler bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bütün projeler teslim edildi. 1 aydır izin bekliyoruz. O izni aldıktan sonra belki yatırıma katılmaya davet edeceğiz. Katılımda bulunur destek olurlarsa memnun oluruz. Dün imzaladım. Stadın sondaj çalışması ile başlıyoruz. Kale arkasında sondaj çalışması önümüzdeki hafta başlıyor. Yatırımların hiçbirini seçim çalışması için yapmadık. Başkanımız bu stadı kullanmıyor, kullanması da gerekir. Takvimimiz izne bağlı. Bağdat Caddesi’ni yukarı alınma şartı var. İBB ile yoğun görüşme halindeyiz. Çok kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyorum. Kısa süre içinde gelişmeleri göreceksiniz. Bu hafta Ataşehir projemiz askıya çıkıyor. Ocak ayından itibaren üst yapılarda çalışmalara başlayabiliriz. Maçları da rahatsız etmeden yapabiliriz. Mayıs itibarıyla da belki bir sonraki sezonun ocak ayına kadar maç yapmama ihtimalimiz olabilir. Maç oynamadan sezon feda etmeden zor yapabiliriz. Belki yarım sezona ihtiyacımız olabilir" diye konuştu.