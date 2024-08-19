Ali Koç MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Ali Koç MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin eşlik ettiği Koç’u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız karşıladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin içeriği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.