Sultanbeyli Belediyesinin kurucu Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak için vefa programı düzenlendi, ayrıca Ali Nabi Koçak’ın hayatını anlatan kitap tanıtıldı.

Sultanbeyli Belediyesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. İlçeye emek veren ve Sultanbeyli’nin gelişmesinde önemli rol oynayan belediye başkanlarının hayatı kitaplaştırıldı. Ali Nabi Koçak, Yahya Karakaya ve Alaattin Ersoy’un hayatı kaleme alındı. Sultanbeyli’de 1989 ile 1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ali Nabi Koçak’ın hayatının kaleme alındığı kitabın tanıtımı dün akşam Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "En büyük gücümüzü birlik ve beraberliğimizden alırken vefa borcumuzu da yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle şahsen Sultanbeyli’mize on yıl boyunca başarıyla hizmet eden, Sultanbeyli sınırları dışına taşan mücadelesiyle ve cesaretiyle adından söz ettiren Ali Nabi Koçak Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başkanımızın hayat öyküsünün yanı sıra ilçemizin yakın tarihine de ışık tutan bu önemli eserin hayırlar getirmesini diliyorum. Ali Nabi Koçak Başkanımın dönemi başta olmak üzere ilçemize hizmet yolunda nice sıkıntılarla mücadele ederek ilçemizi kalkındırmaya çalışan önceki dönem belediye başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Kemal Şahin de yaptığı konuşmada, “Ali Nabi Koçak bir marka. Ben kendisini buraya gelmeden de biliyordum. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Programa katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da yaptığı konuşmada, “Aslında bu programda olmayı bir kaç sebepten dolayı arzu ettim. Değerli başkanımıza ve Sultanbeyli’deki dostlarımızla buluşmak içindi. Diğeri de 28 Şubat’ın soğuğu en çok Sultanbeyli ve Sincan’da hissedildi. 28 Şubat sürecindeki hatıralarımızı burada yer alan dostlarımız anlatacaktır. Sultanbeyli’de yaşamayan ama bir şekilde otobüslerle getirilip eylem yaptırılan insanlardan, yine İmam Hatip Lisesi önüne Doğu Silahçıoğlu’nun panzerleri getirip namlularını İmam Hatip Lisesine çevirdiği günleri hatırlıyoruz. İşte o günlerde dik duruşuyla cesaretiyle hep hafızamızda bir Ali Nabi Koçak yer etmiştir” dedi.

Programa katılan Önder eski başkanlarından İbrahim Solmaz ise yaptığı konuşmada, “Ali Nabi Hocamın benim hayatımda da önemli yeri var. İlim Yayma Cemiyetinde görevliydi. Gençliğin şuurlanmasında tüm Türkiye’de önemli yer aldı” dedi.

Kitap tanıtımında konuşan Ali Nabi Koçak, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin beye ve programa katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir belediye başkanı olarak bir belediye başkanına ilk defa böyle bir vefa yapıldı. Bu da ilk oldu. İnşallah başka belediye başkanlarına da örnek olur. Bu ilki gerçekleştiren Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin’e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.