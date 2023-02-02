Ali Şahin, Alipaşaspor'a sponsor oldu

İstanbul 2. Bölgede faaliyetlerini sürdüren ve emlak sektöründe öncü isimler arasında yer alan Ali Şahin spor ve sporcuya yatırımlarını da sürdürüyor ve Silivri’nin en eski kulüplerinden olan Alipaşaspor’a forma sponsoru oldu. Başkan Yadigar Ural, Ali Şahin’i teşekkür için ziyaretinde plaketini de takdim etti. Alipaşaspor Kulüp Başkanı Yadigar Ural konu hakkında yaptığı bilgilendirmesinde; “Sağlıklı ve bereketli günler. Bu sezon 2. Amatör ligimiz futbolcularımızın birinci forma sponsoru A. Ş. Emlak ofisi işletme sahibi Ali Şahin kardeşimdir. Allah böyle sosyal faaliyetlere bilhassa amatör spora yardımda bulunan iş adamlarımızın daha da artması dileği ile kendilerine işlerinde yönetim kurulum adına sağlık ve bereketli kazançlar diliyorum. İşlerinde olduğu gibi adamlığı ve sözünün eri Tokatlı emlak sektörünün mimarı Ali Şahin kardeşime bir daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.