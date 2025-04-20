Ali Şahin'den genç yazar Ahu Özenen Yavuz'a destek

Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ahu Özenen Yavuz, fantastik kurgu türündeki yeni kitabını anlatarak yazım süreciyle ilgili deneyimlerini paylaştı. Söyleşi sonrası gerçekleşen imza töreninde ise okurlarıyla birebir sohbet eden yazar, genç yaşına rağmen edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edinmeye başladığını bir kez daha gösterdi. Etkinliğe, Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Ali Şahin de katılarak destek verdi. Ahu Özenen Yavuz'un edebi başarısını ve kulüp camiasının bu başarıyla duyduğu gururu dile getiren Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kulüp olarak sadece sahadaki başarılarla değil, ailemizin bir parçası olan bireylerin kültürel ve sanatsal başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Ahu Özenen Yavuz'un bu anlamlı yolculuğunda yanında olmak bizim için mutluluk verici. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Etkinlik, hem edebiyat hem de spor camiasını bir araya getirerek keyifli ve anlamlı anlara sahne oldu.