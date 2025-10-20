Ali Uçar: 'Zeytinyağında hedef markalaşmak'

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, zeytin hasadının başlamasıyla birlikte hem üretim süreci hem de sektörün genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uçar, Türkiye’nin dünya zeytinyağı pazarında güçlü bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Hedefimiz markalaşarak dökme ihracattan ambalajlı ürün ihracatına geçmek" dedi.

Ayvalık’ta bu yıl ilk hasat şenliği kapsamında bahçelerden toplanan zeytinlerin yağ çıkarma işlemi gerçekleştirildi. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir etkinliğimiz var. Zeytinlerimizi bahçemizden topluyoruz, fabrikamızda sıkımını yapıyoruz. Elde ettiğimiz ilk hasat zeytinyağının tadımını gerçekleştirip kalitesini kontrol ediyoruz. Bu anı misafirlerimizle paylaşıyoruz" dedi.

Zeytinyağının stratejik bir sektör olduğuna dikkat çeken Başkan Uçar, "2022-2023 döneminde 1 milyar dolar ihracat hedefimiz vardı, 750 milyon dolar gerçekleştirdik. Sonraki yıl ise 500 milyon dolarlık ihracat yaptık. Türkiye’deki zeytin ağacı sayısı 90 milyondan 200 milyona çıktı. Hedefimiz dünya liderleriyle yarışmak. Zeytinde zaman zaman dünya birincisi, zeytinyağında ikinci sırada yer alıyoruz. Ancak markalaşarak, ambalajlı ürün oranını artırmak istiyoruz. Şu anda ihracatımızın yüzde 70’i dökme, yüzde 30’u ambalajlı. Bu oranı tersine çevirmeyi, yani yüzde 70 ambalajlı hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl rekoltede düşüş beklediklerini belirten Uçar, "Bu senenin rekoltesi yok yılı itibariyle düşük. Bazı bölgelerde çiçeklenme sırasında yaşanan don nedeniyle mahsulde azalma var. Yaklaşık yüzde 40 düşüş bekliyoruz. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin çalışmasına göre 200-250 bin ton üretim, 200 bin ton da stokla birlikte toplam 450 bin ton civarında yağ elde edileceği tahmin ediliyor. Bu miktarın iç ve dış piyasa için yeterli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ayvalık zeytinyağının kalitesine vurgu yapan Uçar, "Ayvalık’ın iklim altyapısı çok özel. Bölgedeki 2 milyon zeytin ağacının 1 milyon 200 bini 250 yaş üzeri. Bu da hem toprak hem ağaç yapısı bakımından farklı ve nefis bir zeytinyağı elde edilmesini sağlıyor. Dünyada bu kalitede yağ üreten sadece üç bölge var, onlardan biri Ayvalık" dedi.

Lisanslı depoculuk çalışmalarına da değinen Uçar, "Balıkesir Valiliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve 9 oda-borsa ile birlikte ‘Kuzey Ege Lisanslı Depoculuk AŞ’ adında bir şirket kuruyoruz. 6 bin tonluk kapasiteyle Ayvalık bölgesinde zeytinyağında lisanslı depoculuk yapılacak. Bu sistem, yağın korunması, sigortalı tutulması ve üreticinin indirimli kredi kullanabilmesi açısından büyük avantaj sağlayacak" diye konuştu.

Ayvalık zeytinyağının taklit edilmesine karşı da mücadele verdiklerini belirten Uçar, "Ayvalık Zeytinyağı coğrafi işaretine sahibiz. Taklit ve tağşiş ürünlerle ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Ticaret ve Tarım Bakanlıkları üzerinden tespit edilen firmalara karşı hukuki süreçler yürütülüyor" dedi.

Tüketicilere de önemli uyarılarda bulunan Uçar, "Vatandaşlarımızdan ricam, coğrafi işaretli ürünleri tercih etsinler. Yol kenarlarından organik adı altında satılan yağları almasınlar. E-ticaret ve sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken adresi belli, güvenilir yerleri seçsinler. En önemlisi, mutlaka tadarak alsınlar" ifadelerini kullandı.