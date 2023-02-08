Aliağalı STK ve odalardan yardım eli

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), Aliağa esnafından satın aldığı acil yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle tüm Türkiye derin bir üzüntü yaşarken Aliağa Belediyesi, Aliağa Kaymakamlığının ve AFAD’ın 5 tır acil ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine gönderdi. Sivil toplum kuruluşları ve odalar da Aliağa esnafından alışveriş yaparak aldıkları malzemeleri deprem bölgesine gönderdi. IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve GEMİSANDER, Aliağa esnafından tedarik ettiği yüzlerce bot, mont, eldiven, termal içlik gibi acil yardım malzemesini deprem bölgesine sevk etti.

“Gün birlik olmak günüdür”

IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, “Deprem felaketi yüreklerimizi yaktı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olabilmek için acil ihtiyaç duyulacak giyim malzemeleri, çocuk bezi ve hijyen setlerini Aliağa esnafımızdan tedarik ederek deprem bölgesine gönderdik. Gün birlik olmak günüdür. Allah milletimizin ve devletimizin yardımcısı olsun” dedi.

"Birlik ve beraberlikle bu zor günleri aşacağız”

GEMİSANDER Başkanı Kamil Önal da, "Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devletimizin yaptığı çalışmalara, milletimizin çabalarına biz de destek olmaya çalışıyoruz. Acil ihtiyaç malzemelerini Aliağa’daki esnaf ve ticarethanelerden tedarik ettik. Birlik ve beraberlikle bu zor günleri aşacağımıza inanıyoruz. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

“Kurumlarımıza ve Aliağa esnafımıza teşekkür ediyorum”

Esnafından yapılan alışveriş sürecinde destek olan Aliağa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ise, “Çok zor günler yaşıyoruz. Deprem felaketi yüreğimizi dağladı. Kurumlarımıza ve Aliağa esnafımıza teşekkür ediyorum Bu acıları da birlikte aşacağız. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Kışlık bot, ayakkabı, polar, ısıtıcı, kömür, ekmek, mont, eldiven, içlik, iç çamaşırı, çorap, rulo havlu, zıbın, çocuk bezi gibi ürünler, deniz yoluyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.