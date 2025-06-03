Alibey Camii'nin Yeniden İnşası İçin İlk Adım Atıldı
Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Alibey Camii'nin yıkımının ardından, Silivri Belediyesi caminin zemin iyileştirme çalışmalarına başladı. Bayram sonrası hafriyat tamamlanarak yeni caminin temeli atılacak.
Silivri Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Alibey Camii’nin yıkımının ardından yeniden inşa sürecini başlattı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, zemin iyileştirme çalışmalarına başlandığını ve bayram sonrası hafriyat işlemlerinin tamamlanacağını duyurdu.
Başkan Balcıoğlu, caminin bulunduğu alanda zemin iyileştirme çalışmalarının başlatıldığını belirterek, “Bayramdan hemen sonra hafriyat işlemleri de tamamlanarak, modern, güvenli ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni camimizin temelini atacağız ” dedi.