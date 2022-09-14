Alibey'de idmanlar sert geçiyor

TFF İstanbul 1. Amatör Küme ekiplerinden Alibeyspor koyduğu hedef doğrultusunda idmanlarını sürdürüyor. Teknik patron İlhan Tekin’in çalıştırdığı takımda idmanların dozu da artmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 saate yakın süren idmanda oyuncular hem teknik hem de kondisyon olarak aldıkları yüklemeler ile sezona daha zirde hazırlanıyor. Tekin yaptığı açıklamasında; “Zorlu bir gruptayız. Rakiplerimizin hedefleri ile ortak noktadayız ve buna göre takım kurmaya çalıştık. İdmanlarımızı düzenli olarak yapıyoruz. Oyuncularım istekli ve verilen programı anlayarak çalışıyor. Yeni sezonda çok koşan ve çok pas yapan bir takım olacağız. Yönetimin koyduğu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.