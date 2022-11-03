Alibey'in oyunu bu değil 2-2

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maç başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olurken 90 dakika sonunda iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. 2-2. Maça hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikada Mehmet Ali Sır’ın golüyle maça adeta 1-0 önde başladı. Alibey bu gole 18. dakikada Oğuzhan Yol’un attığı golle yanıt verince skora denge geldi. 1-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan misafir takım 70. dakikada Baran Şahin’in attığı golle ikinci kez öne geçti. 1-2. Yeşilesenyurt 75. dakikada Behiç Berat Sert’in kırmızı kart görmesiyle kalan süreyi 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Alibey 90. dakikada Talha Can Vardar’ın golüyle maça son noktayı koydu. 2-2. Bu sonuçla Yeşilesenyurt puanla tanışırken Alibey de 4 puana yükselerek gözünü üst sıralara dikti.