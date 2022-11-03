Alibey'in oyunu bu değil 2-2
TFF İstanbul Amatör 1. Küme 2. Grupta oynanan maçta Alibey ile Yeşilesenyurt kozlarını paylaştı.
İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maç başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne olurken 90 dakika sonunda iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. 2-2. Maça hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikada Mehmet Ali Sır’ın golüyle maça adeta 1-0 önde başladı. Alibey bu gole 18. dakikada Oğuzhan Yol’un attığı golle yanıt verince skora denge geldi. 1-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan misafir takım 70. dakikada Baran Şahin’in attığı golle ikinci kez öne geçti. 1-2. Yeşilesenyurt 75. dakikada Behiç Berat Sert’in kırmızı kart görmesiyle kalan süreyi 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Alibey 90. dakikada Talha Can Vardar’ın golüyle maça son noktayı koydu. 2-2. Bu sonuçla Yeşilesenyurt puanla tanışırken Alibey de 4 puana yükselerek gözünü üst sıralara dikti.