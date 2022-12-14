Alibey'in zirve inadı: 2-1

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip 5. dakikada Anıl Can Akın’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Alibey bu gole 18. dakikada Batuhan Akgül’le yanıt vererek skoru 1-1 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip 54. dakikada Alıreza Roustaeıjalyanı’nın attığı golle skoru 2-1 öne geçti. Kalan sürede skoru koruyan Alibey sahadan kendisi için kritik bir galibiyetle ayrıldı.