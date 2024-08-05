Alibey Mahallesi'nde İBB'nin Soğuk Sisleme Çalışmaları Devam Ediyor

Alibey Mahallesi'nde artan hamam böceği popülasyonunun önüne geçebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Vektörlerle Mücadele Birimi tarafından soğuk sisleme çalışmaları başlatıldı. Tüm rögar kapaklarında gerçekleştirilen bu çalışmalarla, mahalledeki haşere sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Mahalle Muhtarı Solmaz Tüfekçi, İBB Vektörlerle Mücadele Birimi'nin Silivri İlçe Sorumlusu Osman Özen ve çalışma ekibine teşekkürlerini ileterek, "Mahallem adına yapılan bu titiz çalışmalardan dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu tür müdahaleler, mahallemizin sağlıklı ve yaşanabilir kalmasını sağlıyor," dedi.

Soğuk sisleme çalışmalarının, Alibey Mahallesi'nde böcek popülasyonunun kontrol altına alınmasına yardımcı olması bekleniyor. İBB yetkilileri, vatandaşların bu süreçte çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirileceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.