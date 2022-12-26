Alibeyli genç oyuncunun köprücük kemiği kırıldı

TFF İstanbul 1. Amatör Lig 2. Grupta zirve yarışında olan Silivri temsilcisi Alibeyspor’da genç oyuncunun köprücük kemiği kırıldı. Alibeyspor’un 5-2 galip geldiği Yeşilesenyurt maçında rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan 2006 doğumlu genç oyuncu Kulüp Başkanı Ali Tonta ve Kulüp İkinci Başkanı Uğur babayiğit tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede oyuncunun köprücük kemiğinin kırıldığı belirtildi. Genç yaşında A takım ile maça çıkan genç oyuncu Emirhan Kurt’un gelecek vaat ettiği belirtildi ve en kısa zamanda sahalara geri dönmek istediği belirtildi.