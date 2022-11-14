Alibeyspor'a 3 puan çok yakışıyor 2-1
TFF İstanbul Amatör 1. Küme 2. Grupta zirve mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren maçta Alibey ev sahibi olarak çıktığı maçta Öznakkaş'ı 2-1 mağlup ederek sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu.
İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 8. dakikada Fırat Öztürk’ün attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Konuk Öznakkaş bu gole 57. dakikada Metin Bal’ın attığı golle yanıt verince skora denge geldi. 1-1 Maçta son sözü ev sahibi ekip söyledi. Silivri temsilcisi Alibey 90. dakikada Ronaldo’nun attığı golle 3 puana uzanan taraf oldu.