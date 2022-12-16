Alibeyspor'da galibiyet serisi devam ediyor 4-3

Hafta içi maçlarının ilk yarıdaki son maçına çıkan Alibeyspor güçlü rakibi Mimarsinan takımını 4-3 yenerek puanını 20 yaptı ve zirve yarışından kopmadı. Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası son derece soğuk bir havada oynanan maçta son gülen ev sahibi takım oldu. Ayberk Yaman, Yiğitcan Arı ve Kenan Güven’in yönettiği maça hızlı başlayan Alibey takımı oldu. Müsabakanın 19.dakikasında Ronaldo’nun golüyle 1-0 öne geçen Alibeyspor baskısını daha da arttırdı. Maçın 29.dakikasında yine sahneye çıkan Ronaldo kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı ve skoru 2-0 yaptı. Bu skor ilk yarının da skoru oldu.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

İkinci yarıya da hızlı başlayan Alibeyspor ataklarını sıklaştırdı. Müsabakanın 58.dakikasında Talha Can penaltıdan durumu 3-0 yaptı. Müsabakanın 76.dakikasında Ömer Dere Mimarsinan adına durumu 3-1 yapan golünü kaydetti. 88. dakikada yine Mimarsinan Mustafa Gülbeyaz ile golünü buldu ve umudunu sürdürdü 3-2. 90+2.dakikada yine sahneye çıkan Mustafa Gülbeyaz’ın golü ile maç birden 3-3 beraberliğe ulaştı. Müsabakanın 90+4.dakikasında Ronaldo yeniden sahneye çıktı ve Alibeyspor’u 4-3 öne geçiren gülünü attı. Müsabaka atılan bu son golle noktalandı ve 3 puanın sahibi Alibeyspor oldu.

SOĞUK HAVADA PROTOKOL DOLUYDU

Silivri’de oynanan ve doksan dakikası bol gollü geçen maçta Alibeyspor Kulüp Başkanı Ali Tonta misafirlerini kapıda karşıladı. Dostluğun ön planda olduğu maçı Alibeysporlu yöneticilerden Uğur Babayiğit. Eyüp Kocaoğlu, Çetin Ceylan, Hayrettin Karabulut, Remzi Ercan, Beyciler Kulüp Başkanı Levent Koç’ta takip edenler arasındaydı.