Alibeyspor'da iç transfer tamam

Alibeyspor Kulüp Başkanı Ali Tonta, Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit ve Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu’nun yaptığı görüşmeler neticesinde iç transferini tamamladı. Geçtiğimiz sezon takıma katkıları büyük olan iki isim Batuhan ve Fırat ile yeni sezon için de anlaşma sağlandı. Forvet hattı ve ofansif defansta iyi bir ikili konumunda mücadele eden Batuhan ve Fırat’ın işi önceki akşam yapılan idmanda bitirildi.