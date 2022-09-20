Alibeyspor'da kaptan idmanı ziyaret etti

Teknik patron İlhan Tekin’in çalıştırdığı Alibeyspor yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanırken geçmiş dönem takım kaptanlarından Abdülkerim Çetinbaş yapılan idmanı ziyaret etti. Takımı ziyareti sırasında Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu ve teknik patron İlhan Tekin ile uzun soluklu bir sohbette yapan Çetinbaş takıma hocalara ve oyunculara başarılar diledi.