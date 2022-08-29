Alibeyspor'da transfer harekâtı bitmez
Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Alibeyspor'da Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit gece başlattığı transfer harekatında Doğan Kızılboğa ile anlaşma sağladı.
TFF İstanbul 1. Amatör 2. Grupta mücadele etmeye hazırlanan Alibeyspor’da teknik patron İlhan Tekin’in ısrarla istediği sağ kenar oyuncusu Doğan Kızılboğa ile anlaşma sağlandı. Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit’in girdiği transfer görüşmesinde karşılıklı anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Geçtiğimiz sezon Değirmenköyspor’da forma giyen tecrübeli oyuncu yeni sezonda Alibeyspor için ter dökecek