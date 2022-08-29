Siemens
SON
DAKİKA
1. sınıfların okul hediyeleri Başkan Yılmaz’dan
Başkan Yılmaz’dan 30 Ağustos mesajı
Gülşen cezaevinden tahliye oldu
Hurdaya yığınına dönen bu araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
Gülşen hakkında tahliye kararı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Alibeyspor'da transfer harekâtı bitmez

Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Alibeyspor'da Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit gece başlattığı transfer harekatında Doğan Kızılboğa ile anlaşma sağladı.

Alibeyspor'da transfer harekâtı bitmez
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

TFF İstanbul 1. Amatör 2. Grupta mücadele etmeye hazırlanan Alibeyspor’da teknik patron İlhan Tekin’in ısrarla istediği sağ kenar oyuncusu Doğan Kızılboğa ile anlaşma sağlandı. Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit’in girdiği transfer görüşmesinde karşılıklı anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Geçtiğimiz sezon Değirmenköyspor’da forma giyen tecrübeli oyuncu yeni sezonda Alibeyspor için ter dökecek

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Sporturk/ Engin Akın

Bakmadan Geçme

Yalçın 'ayak oyunları bize sökmez'
Yalçın 'ayak oyunları bize sökmez'
Akşener, Silivri'deydi
Akşener, Silivri’deydi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı
Silivri Yaşam Vadisine Kavuştu
Silivri Yaşam Vadisine Kavuştu
Başkan Yılmaz Bakan Soylu'yu Ağırladı
Başkan Yılmaz Bakan Soylu’yu Ağırladı
Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini tertemiz yapacağız'
Bakan Soylu: 'Gabar bölgesini tertemiz yapacağız'
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı