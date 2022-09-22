Alibeyspor'dan Değirmenköy'e başarı dilekleri

Geçtiğimiz hafta Müjdat Gürsu Stadı’nda idmanlarını yapan Selimpaşaspor ve Gazitepespor’u ziyaret ederek başarılar dileyen Alibeysporlu yöneticiler bu hafta da Gümüşyakaspor ve Değirmenköyspor idmanlarını ziyaret ettiler. Ziyareti Alibeyspor Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit, Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karabulut, Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu ve Kulüp Futbol Direktörü Gökay Uçman gerçekleştirdi. Değirmenköy Stadı’nda idmanlarını yapan Değirmenköyspor’a da başarı dilediler. Değirmenköyspor Kulüp Başkanı İsmail Gültekin’in karşıladığı Alibeyspor heyetinde Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu oyunculara hitaben yaptığı konuşmasında yeni sezonda başarılar dilerken takıma da baklava ikram etti.