Alibeyspor'dan Gümüşyaka idmanına ziyaret

Alibeyspor Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit, Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Karabulut, Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu ve Kulüp Futbol Direktörü Gökay Uçman ile birlikte Değirmenköy Stadı’nda idmanlarını yapan Gümüşyakaspor’a başarı dilediler. Gümüşyakaspor Yönetim Kurulu Üyesi Telat Tunç’un stat kapısında karşıladığı Alibeyspor heyetinde Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu oyunculara hitaben yaptığı konuşmasında yeni sezonda başarılar dilerken takıma da baklava ikram etti.