Alibeyspor'dan muhteşem galibiyet 3-1

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası kıyasıya bir mücadele içinde geçen maçta Alibeyspor 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak grupta ikinciliğe yükseldi. Maça hızlı başlayan konuk ekip Esenyurtspor 28.dakikada Görkem Kılıç ile 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından 31.dakikada Alibeyspor penaltı atışı kazandı. Alibey adına penaltı atışını Oğuzhan Yol gole çevirdi maçı 1-1 yaptı. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Alibey takımı 55.dakikada genç oyuncusu Gökberk Kaynak ile durumu 2-1 yaptı. Müsabakanın 62.dakikasında Alibey takımı bir penaltı atışı daha kazandı. Bu atışı da kullanan Oğuzhan Yol durumu 3-1 yaptı. Alınan bu skorla birlikte Alibeyspor puanını 29 yaparak grup ikinciliğine yükselirken E Esenyurt takımı ise 23 puanda kalarak grupta dördüncü sırada yer buldu.

