Alibeyspor'dan muhteşem geri dönüş 3-2

TFF İstanbul 1. Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Alibeyspor evinde misafir ettiği Dağyenice karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak muhteşem bir göre dönüşe imza attı.

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  • 08.04.2022 14:51
  • Güncelleme: 08.04.2022 14:52
Alibeyspor'dan muhteşem geri dönüş 3-2
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan hafta içi maçında evinde Dağyenice takımını ağırlayan Alibeyspor maçı 3-2 kazanarak ligde zirve yürüyüşünde ben de varım diyenlerden oldu. Erdal Köroğlu’nun öğrencileri 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 kazanmasını bildi. Maça konuk ekip Dağyenice takımı hızlı aşladı. Müsabakanın 28.dakikasında Murat Turan ile 1-0 öne geçen Dağyenice takımı oldu. İlk yarı bu skorla tamamlandı. ikinci yarıya da hızlı başlayan Dağyenice 47.dakikada Osman Küçükgöçer ile 2-0 öne geçti. Alibeyspor teknik patronu Erdal Köroğlu bu golün ofsayt olduğu gerekçesiyle itirazlarını sürdürünce hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Müsabakanın 52.dakikasında Fırat Öztürk Alibey adına golünü attı ve durumu 1-2 yaptı. Maçın 80.dakikasında Can Taşmaz’ın golü ile maça denge geldi durum 2-2 oldu. Müsabakanın 83.dakikasında Alibeyli oyuncu Yusuf Demir ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı. Müsabakanın 84.dakikasında Fırat Özdemir maçta son sözü söyledi ve durumu ev sahibi takım Alibey lehine 3-2 yapan golünü kaydetti. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Alibeyspor bu skorla birlikte puanını 9 yaptı. Dağyenice ise 6 puanda kaldı.

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