Alibeyspor oyuncularıyla helalleşti

TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele eden Silivri temsilcisi Alibeyspor'da Başkan Ali Tonta son maçın oynanmasından sonra tüm oyuncu, teknik ekip ve sponsorlarıyla bir araya gelerek biten sezonun yorgunluğunu verilen yemekle birlikte eğlenerek attılar.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 29.06.2022 15:14
  • Güncelleme: 29.06.2022 15:14
Alibeyspor oyuncularıyla helalleşti
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Alibeyspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Babayiğit tarafından işletilen Palmiye Bahçesi’nde organize edilen yemeğe sezon boyunca Alibeyspor forması altında ter döken tüm oyuncu kadrosu ile birlikte teknik patron Erdal Köroğlu da katıldı. Kulüp Başkanı Ali Tonta gecede tüm oyuncuların son maç başlarını da vererek tüm kadrodan helallik aldı. Oyuncularıyla yeni sezon için de görüşen Ali Tonta; “Yeni sezonda hedeflerimizde birkaç değişiklik olacak. Camia olarak daha üst ligler için çalışacağız. İyi yoldayız güçlenen altyapımızla birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz.

İYİ İNSANLAR BİRİKTİRDİK
Organize ettiğimiz bu gecede sezon başından beri yanımızda olan değerli sponsor arkadaşlarımızla bir arada gönül birliğiyle yol alacağız. Bize inanan ve bizimle birlikte olan herkese selam olsun. Bu akşam Uğur Babayiğit kardeşimizin mekanında ilçemizin ileri gelen iş insanlarıyla birlikte sezonun stresini atıyoruz. Bu sezon biraz diken üstünde geçti ve gerçekten çok yorulduk. Geldiğimiz noktada ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gördük. Öyle ki en zor zamanlarımızda bile yanımızda olan dostlarımız sayesinde düze çıkabildik. Bunca yıllık kulüp yöneticiliği hayatımda güzel insanlar biriktirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Zaten spor camiası birbirine kenetlenen isimlerin gücü ile yön bulur bizde öyle yapıyoruz” dedi.
 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

TÜRAM Lisesi'nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

3
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

6
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Elektrik kesintileri yapılacak

Elektrik kesintileri yapılacak

DAHA FAZLA
İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

12.’si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı Silivri'de açıldı

İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı Silivri’de açıldı

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu