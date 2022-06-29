Alibeyspor oyuncularıyla helalleşti

Alibeyspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Babayiğit tarafından işletilen Palmiye Bahçesi’nde organize edilen yemeğe sezon boyunca Alibeyspor forması altında ter döken tüm oyuncu kadrosu ile birlikte teknik patron Erdal Köroğlu da katıldı. Kulüp Başkanı Ali Tonta gecede tüm oyuncuların son maç başlarını da vererek tüm kadrodan helallik aldı. Oyuncularıyla yeni sezon için de görüşen Ali Tonta; “Yeni sezonda hedeflerimizde birkaç değişiklik olacak. Camia olarak daha üst ligler için çalışacağız. İyi yoldayız güçlenen altyapımızla birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz.

İYİ İNSANLAR BİRİKTİRDİK

Organize ettiğimiz bu gecede sezon başından beri yanımızda olan değerli sponsor arkadaşlarımızla bir arada gönül birliğiyle yol alacağız. Bize inanan ve bizimle birlikte olan herkese selam olsun. Bu akşam Uğur Babayiğit kardeşimizin mekanında ilçemizin ileri gelen iş insanlarıyla birlikte sezonun stresini atıyoruz. Bu sezon biraz diken üstünde geçti ve gerçekten çok yorulduk. Geldiğimiz noktada ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gördük. Öyle ki en zor zamanlarımızda bile yanımızda olan dostlarımız sayesinde düze çıkabildik. Bunca yıllık kulüp yöneticiliği hayatımda güzel insanlar biriktirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Zaten spor camiası birbirine kenetlenen isimlerin gücü ile yön bulur bizde öyle yapıyoruz” dedi.

