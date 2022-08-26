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Alibeyspor sahaya indi

TFF İstanbul 1. Amatör Küme 2. Grupta mücadele edecek olan Alibeyspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk idmanını İBB Müjdat Gürsu Stadı'nda teknik patron İlhan Tekin nezaretinde gerçekleştirdi.

Alibeyspor sahaya indi
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Grupta zirveyi hedefleyerek çalışmalarına başlayan Alibeyspor ilk idmanını gerçekleştirdi. İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda sezonun ilk idmanında bir araya gelen Alibey camiasında teknik patron İlhan Tekin oyuncularına düz koşu ve kondisyon idmanı yaptırdı. Yapılan ilk idmana Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit, Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayrettin Karabulut, Kahraman Çelik, Remzi Ercan ve Kulüp Futbol Direktörü Gökay Uçman katılım sağladı.23 oyuncu ve 2 kaleci ile ilk idmanında bir araya gelen takımda kalecileri ise kaleci hocası Erdem Kocabaş çalıştırdı.

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