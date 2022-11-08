Alibeyspor sonunda kazanmayı hatırladı 1-0

Geçtiğimiz haftayı puansız kapayan Esenyurtspor karşısında zaman zaman etkili bir oyun ortaya koyan Alibeyspor, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. 75. dakikada Ömer Faruk Karabulut’un golü ile 1-0 öne geçen Silivri Alibeyspor’da 80. dakikada Erdem Kocabaş kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Geriye kalan bölümlerde her iki takımın mücadelesinden başka gol sesi çıkmayınca Silivri Alibeyspor, altın değerinde üç puanı hanesine yazdırmasını bildi. Esenyurtspor ise son iki maçından puansız ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara aldı.