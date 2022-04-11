Alibeyspor tılsımını bozdu 0-3

Birinci Amatör lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Alibeyspor ile Güzelcespor, Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadında karşı karşıya geldiler.

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  • 11.04.2022 12:30
  • Güncelleme: 11.04.2022 12:32
Alibeyspor tılsımını bozdu 0-3
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan konuk Güzelcespor, sahadan 3-0 galip ayrılarak koltuğa kurulmanın keyfini sürdü. Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru, Silivri Alibeyspor Kulüp Başkanı Ali Tonta, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Babayiğit ve Hayrettin Karabulut, Güzelcespor Kulüp Başkanı Tamer Canbaz, Başkan Yardımcısı Erdem Kadakal, Basın Sözcüsü Ali Elbaş ve her iki takımın yöneticileri ile maçı birlikte tribünden takip ettiler. Dostluk rüzgarlarının estiği Silivri Stadında skor dostluğun önüne geçemedi. Maçın hakimi olarak görünen Güzelcespor’da gol perdesini açan isim 25. dakikada tecrübeli golcü Murat Dilek oldu 1-0. İlk yarı Güzelcespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya beraberliği sağlamak adına çıkan Silivri Alibeyspor, eline geçirdiği fırsatları skora yansıtamadı. 70. dakikada Muhammet Örsoğlu ile farkı ikiye çıkaran Güzelcespor, 2-0 öne geçmenin rahatlığını yaşadı. Müsabakanın skorunu belirleyen isim, 82. dakikada Berk oldu ve Güzelcespor bu önemli karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapadı.

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