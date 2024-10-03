Alibeyspor Transfer Defterini Kapattı: 'Bomba Gibi Geliyoruz'

Alibeyspor Sportif Direktörü ve Futbol Şube Sorumlusu Mürsel Şentürk, transfer çalışmalarını tamamladıklarını ve sezona hazır olduklarını belirtti. Şentürk, son olarak 10 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ve bu oyuncuları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Takımın toplamda 25 kişilik bir kadroya ulaştığını ifade eden Şentürk, takım içi uyum problemlerinin çözüldüğünü vurguladı.

"Lige Hazırız, Rakipler Bizi Düşünsün"

Lige iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirten Şentürk, güçlü bir takım olduklarının altını çizdi. Şentürk, "Çok iyi antrenman yapıyoruz. Biz değil, rakipler bizi düşünsün," dedi.

"Zorlu Rakipler Ama Biz de Zoruz"

Alibeyspor’un zorlu bir gruba düştüğünü belirten Şentürk, rakiplerin güçlü olduğunu ancak kendilerinin de bir o kadar iddialı olduğunu ifade etti. Şentürk, "Bizim rakipleri düşündüğümüz kadar, rakipler de bizi düşünsün," diyerek yeni sezona hazır olduklarının mesajını verdi.