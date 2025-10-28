Alikahya alt geçit ihalesinde en düşük teklif 429 milyon 863 bin lira oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit ilçesi Alikahya bölgesinde hayata geçirilecek TEM otoyolu alt geçidi ve 2,9 kilometrelik yeni yol ağı projesi için düzenlenen ihale tamamlandı. İhalede en düşük teklif 429 milyon 863 bin 361 lira, en yüksek teklif ise 461 milyon 228 bin 269 lira oldu.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yapılan ihaleye 3 firma teklif verdi. Altyapı projelerindeki revizyon gerekçesiyle temmuz ayında iptal edilen ihalenin yenilenen sürecinde, en düşük teklifi 429 milyon 863 bin 361 lira ile Karacayol İnşaat sundu. İhalede Cetaş Madencilik İnşaat 448 milyon 486 bin lira, Makimsan Asfalt İnşaat ise 461 milyon 228 bin 269 lira teklif verdi.

Stadyum ve diğer projelerle bölgede artan trafik yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje kapsamında, mevcut durumda tramvayın geçtiği alt geçidin doğu tarafına yeni bir alt geçit inşa edilecek. Albay Karaosmanoğlu Caddesi, Vatan Caddesi kesişiminde sonlandırılarak araç trafiğine kapanan Fatma Seher Hanım Caddesi’ne alternatif bir güzergah oluşturulacak ve ulaşımın kesintisiz devam etmesi sağlanacak.

Projenin önemli ayaklarından biri olarak, Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi’nden gelen araç trafiğini TEM’in kuzeyine bağlamak için 22 metre genişliğinde ve 29 metre uzunluğunda tek açıklıklı "Otoyol Alt Geçit Köprüsü" yapılacak. Yaklaşık 2,9 kilometrelik yolda altyapı, üstyapı, aydınlatma ve altyapı deplase çalışmalarının yapılacağı proje kapsamında, hidrolik amaçlı 3 adet kutu menfez de inşa edilecek.

Çalışmalar kapsamında 67 bin 577 metreküp kazı, 76 bin 710 metreküp dolgu, 4 bin 380 metre kazık imalatı, 1365 ton donatı çeliği ve 6 bin 608 metreküp beton kullanılacak. Ayrıca 2 bin 734 metre yağmursuyu hattı, 280 metre çelik boru basma hattı döşenecek, 7 bin 300 metre otokorkuluk montajı yapılacak. Yol yapımında ise toplamda 64 bin 607 ton asfalt (plent-miks alttemel, temel, bitümlü temel, binder ve aşınma) kullanılacak.

Güzergah, 78 dekoratif aydınlatma direğiyle aydınlatılacak.