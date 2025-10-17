Alikahya alt geçit projesi yeniden ihaleye çıkıyor

İzmit Alikahya’da ulaşımı daha da rahatlatmak adına alt geçit projesinin ihalesi 27 Ekim’de yapılacak. Çalışmalar kapsamında TEM otoyolu alt geçidi ve 2.9 kilometrelik yeni yol ağı hayata geçirilecek.

Kocaeli’nin birçok noktasında yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmaları yapan büyükşehir belediyesi, kent trafiğini rahatlamaya yönelik kritik dokunuşlarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde trafik yükü artan Alikahya bölgesindeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla başlattığı projelerde önemli bir adım daha atıldı. Alikahya bölgesinde TEM otoyolu geçişli köprülü kavşak ve bağlantı yolları yapımı için ihale 27 Ekim’de tekrardan gerçekleştirilecek. Proje kapsamında TEM Otoyolu kenarında projelendirilen Albay Karaosmanoğlu Caddesi, Vatan Caddesi kesişiminde sonlandırılacak. Araç trafiğine kapanan Fatma Seher Hanım Caddesi’ne alternatif oluşturacak bu güzergâh sayesinde ulaşım kesintisiz devam edecek.

Mühendislik uygulaması hayata geçirilecek

Projenin önemli ayaklarından biri olan TEM Otoyolu altındaki mevcut alt geçidin tramvay hattı tarafından kullanılması planlanırken, Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi’nden gelen araç trafiğinin TEM’in kuzeyine bağlanabilmesi için de "Otoyol Alt Geçit Köprüsü" projelendirildi. 22 metre genişliğe, 29 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacak tek açıklıklı köprü, ulaşımın yeniden yapılandırılmasında kilit rol oynayacak. Proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük bir mühendislik uygulaması hayata geçirilecek.