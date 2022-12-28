Alikahya Asım Kibar OSB yolunda genişletme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi tarafından İzmit Alikahya Asım Kibar OSB yolunun 100 metrekarelik kısmında genişletme, asfaltlama ve bordür çalışması yapıldı.

Ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı Alikahya Asım Kibar OSB’ye ulaşımın sağlandığı Ertuğrul Caddesi’nin 100 metrelik kısmında yol genişletildi. 7 metre genişlikteki yol 12 metre genişliğe çıkarılarak TIR ve kamyonların geçişlerinin daha rahat olması sağlandı. 200 ton asfalt serimi yapan ekipler, yol kenarında da bordür imalatı yaptı.