Alikahya İmam-ı Rabbani Cami yeni görünümüne kavuştu

Alikahya İmam-ı Rabbani Cami, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle restore edilerek güzel bir görünüme kavuştu. Restore sonrası camiyi ziyaret eden Başkan Büyükakın, namazdan sonra cemaatle oturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde bulunan ibadethanelerin bakım ve onarımını sürdürerek, vatandaşların ortak kullanım alanlarına yönelik destek sağlamaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyenin katkılarıyla restore edilen İzmit Alikahya İmam-ı Rabbani Camii’nde incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Namaz sonrası Başkan Büyükakın, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, cami dernek yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlık ve dernekten gelen talep üzerine; demir, beton, iç ve dış cephe boya, sıva, mantolama, ferforje kapı, desenli dış duvar, çevre düzenlemesi başta olmak üzere inşaat malzemesi ve işçilik desteği verilerek tamamlanan Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki İmam-ı Rabbani Camii, güzel bir görünüme kavuştu. Camide yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Büyükakın, caminin estetik bir görünüme kavuştuğunu ve ibadethanelerin bakım ve onarımlarına destek verdiklerini vurguladı.

Mahalle muhtarı, cami dernek yöneticileri ve vatandaşlar, malzeme ve işçilik desteği sayesinde tamamlanan çalışmaların, caminin dış görünümünü olumlu şekilde etkilediğini belirterek Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.