Alikahya'ya çok amaçlı spor salonu

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya’ya 150 kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonu inşa ediliyor.

İzmit Belediyesi, geleceğin sporcularının yetişeceği Atatürk Spor Salonu’nu hayata geçirecek. İzmit Belediyesi yapımına başladığı Atatürk Spor Salonu’nda çalışmalara devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tanıtım programı gerçekleştirilen, 570 metrekare alanda inşa edilen 150 kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonunda çelik imalatlarında sona yaklaşıldı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde çalışmaların sürdüğü Atatürk Spor Salonu’nda çocuklar ve gençler gönüllerince spor yapabilecek.