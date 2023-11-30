Alikahya'ya kültür tesisi yapılıyor

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik yapılacak kültür tesisi için çalışmalar başladı.

Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan noktalara kültür tesisleri inşa ediyor. Alikahya’da yaşayan vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kültürel hizmet tesisinin yapımına başlandı. Alikahya Fatih Mahallesi’nde inşa edilecek çok amaçlı bina için hafriyat çalışmaları sürüyor. Konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak hizmet tesisi 2 bin 101 metrekare alan üzerine yapılacak. Yapı alanı 433 metrekare ve çok amaçlı kullanılacak şekilde prefabrik olarak planlandı. Çok amaçlı kullanılabilecek hizmet tesisinde 162,79 metrekare eğitim salonu, 50 metrekare toplantı salonu, idari odalar, mutfak ve mescit yer alacak.