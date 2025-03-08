Alina Melek Güzellik Salonu 8 Mart'ta Görkemli Bir Açılışla Hizmete Girdi!

Genç girişimci Mehri İsayeva tarafından kurulan Alina Melek Güzellik Salonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel bir açılış töreniyle Silivri’de hizmete başladı. Açılışa SİBESO Başkan Vekili Arif Kanık, Alibey Mahallesi Muhtarı Solmaz Tüfekçi ve çok sayıda davetli katıldı. İsayeva, kadın girişimciliğini desteklemek için bu anlamlı günü özellikle seçtiğini belirtti.



Silivri, yeni bir güzellik salonuna kavuştu! Genç girişimci Mehri İsayeva’nın öncülüğünde faaliyete geçen Alina Melek Güzellik Salonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılışa SİBESO Başkan Vekili Arif Kanık, Alibey Mahallesi Muhtarı Solmaz Tüfekçi ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme sahibi Mehri İsayeva, açılış konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemine vurgu yaparak, girişimiyle kadınlara ilham olmayı amaçladığını dile getirdi. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, bir kadın girişimci olarak bu özel ve anlamlı günde böyle bir açılışı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Bu işletmeyi, benim gibi kendi ayakları üzerinde duran tüm güçlü kadınlara armağan ediyorum. Bu yolda beni destekleyen aileme varlığından ilham aldığım canım kızım Alina Melek’e teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu özel günümde yanımda olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekibine, Alibey Mahallesi Muhtarı Solmaz Tüfekçi'ye ve tüm meslektaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte davetliler salonu gezerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Modern ve hijyenik ekipmanlarla donatılan Alina Melek Güzellik Salonu, Silivri’de güzellik ve bakım alanında yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Silivri’de güzellik ve bakım sektöründe iddialı bir girişim yapan Alina Melek Güzellik Salonu, uzman ekibiyle müşterilerini ağırlamaya hazır!