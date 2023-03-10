Alinur Aktaş: 'Bursaspor'a verilen ceza kabul edilemez'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’a verilen 9 maçlık seyircisiz oynama cezası ile ilgili, “Kabul edilemez” yorumunda bulundu. Aktaş, “İlk maçta Diyarbakır’da Bursaspor’umuzun daha ağır olaylarla karşılaştığında rakip takıma 2 maç ceza verildiği gerçeğinden hareketle bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmelidir” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası aldığı ceza ile ilgili açıklama yaptı. 9 maç seyircisiz oynama cezasının kabul edilemez bulan Aktaş, “Şiddetin hangi gerekçeyle ve nerede olursa olsun karşısındayız ancak; Bursaspor’umuza TFF tarafından verilen 9 maçlık ceza da kabul edilemez. Bursa’da yaşanan saha olaylarının, sezonun ilk yarısında Diyarbakır’daki müsabakada Bursaspor’umuzun yaşadığı olaylar da göz önünde bulundurulduğunda sportif çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Otokontrolden yoksun birkaç şahsın açmış olduğu ve bir dakikadan daha az sürede Emniyet Güçlerimiz tarafından derhal kaldırılan, kabul edilemez afişlerin Bursaspor Kulübü’nü bağlamadığı çok nettir. Kaldı ki emniyet güçlerimiz ilgili şahıslara yönelik ivedilikle işlem yapmıştır. İlk maçta Diyarbakır’da Bursaspor’umuzun daha ağır olaylarla karşılaştığında rakip takıma 2 maç ceza verildiği gerçeğinden hareketle bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmelidir” ifadelerini kullandı.