Alipaşa altyapıya hoca arıyor

TFF İstanbul Amatör 2. Küme ekiplerinden Alipaşaspor altyapı için hoca arayışına geçti.

Alipaşa altyapıya hoca arıyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Yeşil beyazlı yönetimin altyapıda yardımcı antrenör olarak Fehim Ural’la anlaştığı, altyapıya bakacak teknik sorunlu için de arayışlarını hızlandırdığı kaydedildi. Yeni sezonda altyapıda U 18 kategorisinde lige katılacak olan Silivri temsilcisinin ilk teklifini Ünal Güner’iye yaptığı, tecrübeli çalıştırıcının affını istemesi üzerine rotanın diğer adaylara çevrildiği kaydedildi. Kulüp başkanı Yadigar Ural hoca konusundaki arayışlarının devam ettiğini söyledi. Öte yandan Alipaşa U 18 takımı 17 Ekimde antrenmanlara start vereceği, antrenmanların pazartesi ve Çarşamba günleri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda yapılacağı belirtildi.