Alipaşa'da Başkan Balcıoğlu'na sıcak karşılama

12 Mart Çarşamba akşamı Alipaşa Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet eden Balcıoğlu, hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.

İftar programına Alipaşa Mahalle Muhtarı İlhan Şahin ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Mahalle halkının ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde hissedildiği, dayanışma ruhunun güçlendiği mübarek bir zaman dilimi. Bu güzel sofralarda sizlerle bir araya gelmek, dertlerinizi dinlemek, sevincinizi paylaşmak bizler için çok kıymetli. Hep birlikte Silivri'mizi daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen ve notlar alan Balcıoğlu, “Silivri halkının her zaman yanındayız. İlçemizin her noktasında hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Sizlerin desteğiyle birlikte Silivri'yi daha yaşanabilir, daha modern ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz. Bizim yolumuz, hizmet ve gönül yoludur” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise Başkan Balcıoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, bu tür buluşmaların devam etmesini temenni etti.