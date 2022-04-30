Alipaşa'dan bayram şekeri 4-1

TFF İstanbul 2. Amatör Küme 1. Grupta mücadele eden Alipaşaspor hafta içi maçta oynadığı Çeltikspor’u 4-1 yenmesi taraftarlarına adeta bayram şekeri oldu.

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası mükemmel bir mücadeleye sahne olan maçta Alipaşaspor son haftalardaki durgun oyununu bol golle süsledi. Maça oldukça hızlı başlayan Alipaşaspor özellikle ilk yarıda adeta gol kaçırma rekoru kırdı. Hücum oyuncularının birbiri ardına gol kaçırdığı maçın ilk yarısında Alipaşa adına ilk gol Ömer Yıldız’dan geldi. Çeltik ilk yarıda penaltıdan bulduğu golle yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Alipaşaspor’da sahneye Okan Oğur çıktı ve peş peşe attığı iki golle durumu 3-1 yaptı. Maçtaki son gol ise Hakan’dan geldi. Alipaşaspor ikinci yarı bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı.